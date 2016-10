Neue Westfälische (Bielefeld): Rot-Rot-Grüne Gespräche

Wunsch und Wirklichkeit

Thomas Seim

(ots) - In gut elf Monaten wird ein neuer Bundestag

gewählt. Union und SPD schärfen zur Zeit ihr Profil gegen den Partner

- auf der Suche nach neuen Mehrheiten. Das ist schwieriger als

gedacht. Das historische Fenster für Schwarz-Grün hat sich für die

Union geschlossen, bevor sie Mut genug hatten, es für die

Bundespolitik zu öffnen. Es gibt derzeit keine Mehrheit der Wähler

für diese Option. So ähnlich verhält es sich mit Rot-Rot-Grün, kurz:

R2G. Die recht gut funktionierende Landesregierung in Thüringen

scheint Wasser auf die Mühlen der Anhänger dieser Option zu sein.

Auch das demnächst regierende gleichfarbige Bündnis in Berlin

verstärkt den Blick auf diese Option. Allerdings: Ob die drei

Parteien in der Lage wären, sich auf eine Regierung zu verständigen,

ist zweifelhaft. Auch für R2G ist in Umfragen aktuell keine Mehrheit

zu erkennen. Selbst mit einer Mehrheit wäre dieses Bündnis wohl nicht

die wahrscheinlichste Option. Das hat mehrere Gründe. Da wären

zunächst die Grünen, für die Rot-Rot-Grün die Gefahr der Spaltung

birgt. Zu groß wäre der Widerstand um die Ex-Realos, die auch jetzt

noch von schwarz-grünen Bündnissen im Bund träumen. Dann gibt es die

Linke, die über ein Bündnis für den Bund ebenfalls bis hin zur

Spaltung zerstritten ist. Den regierungsfähigen Vertretern um

Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stehen die

Fundamentalisten um Sarah Wagenknecht so unversöhnlich gegenüber,

dass selbst Oskar Lafontaine eine R2G-Bundesregierung nur für machbar

hält, wenn sie über eine sehr breite Mehrheit verfügt. Wie breit sie

sein muss, sagt niemand. Aber ein Drittel der Linksfraktion im

Bundestag, sagen Kenner, würden aus Prinzip einen SPD-Kanzler nicht

wählen - gleich, was ihre Parteiführung verlangt. Schließlich die

SPD: Sie braucht eine Öffnung für andere Mehrheiten jenseits der

großen Koalition, um eine Machtperspektive präsentieren zu können.



Aber schon die Suche nach einem R2G-Kandidaten für das

Bundespräsidenten-Amt zeigt, wie brüchig diese Option ist, wenn es

drauf ankommt. So ist das rot-rot-grüne Treffen ein Treffen der

Wünsche ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit. Trotzdem macht es aus

Sicht nicht nur der Sympathisanten dieser Konstellation Sinn, diese

Machtoption zu etablieren. Denn: Bundeskanzlerin Merkel hat noch

nicht erklärt, ob sie wieder antritt. Vielleicht also werden die

Karten auch ganz anders und neu gemischt.







