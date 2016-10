Dünne, hitzeempfindliche Medien?

(PresseBox) - Hitzeempfindliche Wide Format Medien?

Sie finden bei uns den Flachbett Drucker, der auch diese Medien stressfrei verarbeitet!

Sie drucken viel auf dünner Folie und/ oder grundsätzlich hitzeempfindlichen Medien? Mit herkömmlicher UV-Härtung müssen Sie oftmals einzelne Aufträge mehrfach erstellen, da sich die Medien verziehen?

Agfa Graphics hat die Lösung für Sie: Die neue Anapurna FB2540i LED. Dank der Härtung mit LED Lampen, die kaum Wärme bzw. Hitze absondern, ist das Bedrucken komfortabler für Sie und das Mehrfacherstellen von Aufträgen entfällt.

Die Anapurna FB2540i LED hat eine bewegliche Druckkopftraverse und das Flachbett umfasst 8 Vakuumzonen, die einzeln angesteuert werden können. Das punktgenaue Anlegen Ihrer Medien wird durch die Registerpins erleichtert.

Einige Hauptmerkmale der Anapurna FB2540i LED in der Übersicht:

* Echtes Flachbett

* Sechs Farben plus Weiß (Vor-, Nach- und Sandwich-Weiß)

* Neues hochdeckendes Weiß

* Hohe Produktivität

* Hervorragende Druckqualität auf Bögen und starren Medien

* Präzise Dotplatzierung

* Umkehrbares Vakuum für die vereinfachte Entnahme der gedruckten Medien

Die komplette Beschreibung zu diesem Drucker können Sie hier abrufen.

Erfahren Sie mehr und nehmen noch heute Kontakt auf! Telefonisch erreichen Sie uns unter: +49 211 22 986 4816 und +41 79 371 99 52.

Die ersten 5 schnellen Kaufentscheider erhalten einen Einkaufsgutschein in Höhe von ? 5.000,--.

Dieser ist für den Einkauf von Agfa Graphics' Produkten* einlösbar.



*: keine Agfa Finance Produkte



Über Agfa

Die Agfa-Gevaert-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen bei Imaging-Lösungen und Informationstechnologien. Agfa entwickelt, produziert und vermarktet analoge und digitale Systeme für die Druck- und Medienindustrie (Agfa Graphics), für das Gesundheitswesen (Agfa HealthCare) sowie für spezielle industrielle Anwendungen (Agfa Materials). Agfa hat seinen Hauptsitz in Mortsel, Belgien. Das Unternehmen agiert in 40 Ländern und verfügt weltweit in weiteren 100 Ländern über Vertretungen. 2015 erzielte die Agfa-Gevaert-Gruppe einen Umsatz von 2,646 Mrd. Euro.

http://www.agfa.com

Über Agfa Graphics.

Agfa Graphics ist Anbieter von integrierten Vorstufenlösungen für die Druck- und Medienindustrie. Diese Lösungen umfassen Verbrauchsmaterialien, Hardware, Software und Service-Dienstleistungen für den Produktions-Workflow sowie für das Projekt- und das Farbmanagement. Dank seiner Computer-to-Film und Computer-to-Plate-Systeme sowie seiner Lösungen für das digitale Proofing nimmt Agfa Graphics weltweit führende Positionen im Akzidenz-, Verpackungs und Zeitungsdruck ein.

Agfa Graphics expandiert sehr stark im schnell wachsenden Markt des digitalen Inkjet-Drucks. Die umfassende Erfahrung, über die das Unternehmen sowohl in der Bildverarbeitung als auch in der Emulsionstechnik verfügt, bildet die Basis für die Herstellung von UV Tinten von höchster Qualität. Enge Partnerschaften mit führenden Herstellern in Entwicklung und Produktion erweitern das technologische Know-how des Unternehmens und bilden die Grundlage für die Entwicklung umfassender digitaler Lösungen für den Druck von unter anderem Dokumenten, Postern, Bannern oder anderen großformatigen Werbedrucksachen für Innen- und Außenanwendungen sowie von Displays, Etiketten und Verpackungsmaterialien.

Weitere Produkt- und Unternehmensinformationen sind im World Wide Web auf der Homepage von Agfa zu finden: www.agfagraphics.com und www.eversify.com.





