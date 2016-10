Lausitzer Rundschau: Eine Annäherung



Zum Besuch des russischen Präsidenten Putin in Berlin

(ots) - Ukraine und Syrien - die Rolle Russlands in diesen

beiden Krisen-Ländern ist aus Sicht der westlichen

Staatengemeinschaft eindeutig. Präsident Wladimir Putin heizt die für

die Welt brandgefährlichen Konflikte mit seiner Politik weiter an,

statt auf Deeskalation zu setzen. Die Putin-Versteher sehen das

anders, sie halten ihn für jemanden, der die Interessen seines Landes

gegen einen expandierenden Westen schützt. Trotz aller

unterschiedlicher Sichtweisen, trotz aller unliebsamen Vorkommnisse,

der Gesprächsfaden darf nicht abreißen. Denn eines gilt mit

Sicherheit: In beiden Konflikten geht nichts ohne Moskau. Ohne Putin

lässt sich weder das Morden in Syrien noch der immer wieder

auflodernde Krieg in der Ukraine eindämmen. Insofern ist sein Besuch

heute in Berlin überaus wichtig. Aber Vorsicht: Als großes Zeichen

der Entspannung sollte das Treffen nicht gleich gewertet werden. Denn

die Begegnung wird weder das Ukraine-Problem lösen noch Putin dazu

bringen, seine Unterstützung für den syrischen Präsidenten Baschar

al-Assad aufzugeben. Auch ist die Begleitmusik zu schrill, nämlich

die Debatte über weitere Sanktionen gegen Moskau. Aber: Es geht darum

auszuloten, wie man sich politisch wieder etwas annähern kann. Das

ist positiv. Im direkten Kontakt ist das eindeutig eher möglich als

über verschlungene diplomatische Kanäle. Außerdem wird nur am Rande

über Syrien geredet werden, wie es heißt. Gar nicht über den

Bombenkrieg zu sprechen, wäre freilich auch undenkbar angesichts der

dramatischen Bilder aus Aleppo - und der harschen Verurteilungen der

russischen Syrien-Politik, die die Kanzlerin zuletzt vorgenommen hat.

Angela Merkel kuscht in dieser Frage nicht. Nur bewirkt hat sie mit

ihrer Kritik bisher noch nicht viel. Heute besteht vielleicht eine

kleine Chance, das ein bisschen zu ändern.







