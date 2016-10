Lausitzer Rundschau: Einfach mal locker bleiben



Zu den Ergebnissen des aktuellen Glücksatlas

(ots) - Was macht uns glücklich? Na klar, genug Geld zum

Leben. Ein Job, der Spaß macht. Dass wir gesund sind. Das sagen

Glücksforscher, die nun den Glücksatlas 2016 für Deutschland

vorgestellt haben. Ergebnis: Im Osten sind die Menschen unglücklicher

als im Westen. In Brandenburg - Drittletzter im Ländervergleich - und

Sachsen (Viertletzter) scheint es besonders traurig zuzugehen. Hier,

wo die Menschen unterdurchschnittlich verdienen und wo es immer noch

viele Arbeitslose gibt. Auch gesellschaftliche Umbrüche wirken nach.

Die DDR, deren Ende und die Folgen haben nicht alle unbeschadet

überstanden. Hinzu kommen Unsicherheiten. Terrorgefahr, Kriege, in

der Lausitz dazu Zukunftsfragen zur Braunkohle oder zur Kreisreform.

Es gibt genug Gründe, sich Sorgen zu machen. Aber es fällt

hierzulande so manchem schwer zu sagen: Wir haben ganz schön was

erreicht, toll! Oder einfach Fünfe gerade sein zu lassen, locker zu

bleiben. Dabei steigt nämlich die Zahl kleinerer Anlässe zum

glücklich sein. Probieren Sie's mal aus.







