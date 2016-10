Rheinische Post: Kommentar /

Die Tour als Chance

Von Stefan Klüttermann

(ots) - Der Jubel in den Rathäusern war groß. Nun, da

Ratingen, Erkrath, Mettmann, Meerbusch, Neuss und Kaarst Gewissheit

haben, dass die Tour de France im Sommer bei ihnen durchfährt, können

die Städte diese große Herausforderung in Angriff nehmen. Und das

lohnt sich, denn die Tour ist eine Chance, wie sich in der Region in

den nächsten Jahren keine vergleichbare bieten wird. Weltereignisse

machen eben nicht alle paar Monate vor der Haustür Station - und das

auch noch in einem Jahr ohne Olympia und Fußball-WM oder -EM. Das

Potenzial der Tour beschränkt sich nicht nur auf die Augenblicke, in

denen das Feld vorbeirauscht. Es geht darum, Teil des gigantischen

Drumherums zu sein, sich als Ort auf Jahre in den Köpfen

festzusetzen. Mehr als drei Milliarden TV-Zuschauer in mehr als 200

Ländern gucken die Tour, und wenn dazu noch über mehrere Tage hinweg

Hunderttausende ins Rheinland pilgern - nicht zuletzt aus den

radsportverrückten Niederlanden -, fragen wohl nur größte

Pessimisten, wo der Vorteil für Kaarst und Co. liegen könnte.



