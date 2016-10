Rheinische Post: Kommentar /

Treffsichere Sanktionen

= Von Michael Bröcker

(ots) - Die Bundeskanzlerin gehört zu den wenigen

politischen Persönlichkeiten in Europa, der Wladimir Putin keine

Verachtung, sondern Respekt entgegenbringt. Angela Merkel sollte dies

nutzen und heute Tacheles mit dem Mann reden, der das Leid in Syrien

mit zu verantworten hat. Bis heute kann Russland keinen Nachweis

liefern, dass es nicht russische Raketen waren, die den

UN-Hilfskonvoi zertrümmerten und 20 Zivilisten töteten. Putin hat

syrisches Blut an den Händen. Sicher, Sanktionen dürfen nicht

leichtfertig beschlossen werden. Die EU braucht Russland zudem als

strategischen Partner. Aber Europa darf sich auch nicht von Putin auf

der Nase herumtanzen lassen. Diplomatie lässt den Kreml-Herrscher

kalt. Während im Westen diskutiert wurde, schaffte Putin erst in der

Ukraine und dann in Syrien Fakten. Putin hat allerdings eine

Schwäche: seine Sehnsucht nach Bedeutung. Wenn die EU den russischen

Präsidenten und seine Machtclique sanktioniert, ohne dass das Volk

leidet, wäre dies klug. Reisesperren, Fußball-WM-Boykott,

G-8-Ausschluss. Manches ist denkbar.



