Mittelbayerische Zeitung: Ein wenig Prahlen erlaubt / Kommentar zur Regierungserklärung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer über die Erfolge beim Länderfinanzausgleich

(ots) - Horst Seehofer zählt nicht zur Riege der

allergrößten Prahlhansen in der CSU. Insofern sei darüber

hinweggesehen, dass er sich für seinen Erfolg beim Poker um den

Länderfinanzausgleich via Regierungserklärung auf die eigene Schulter

klopft. Das Ergebnis von Berlin kann sich ja durchaus sehen lassen,

wenn es auch längst nicht so glänzend ist, wie es der Regierungschef

suggeriert. Trotz der Milliardenentlastung ab 2020 bleibt Bayern das

große Zahlerland - es wird nur weniger zur Kasse gebeten, als nach

dem alten System. Wie könnte es auch anders sein? So lange der

Freistaat wirtschaftlich sehr stark ist, wird er eine Hauptlast

schultern müssen. Seehofers Erfolge klein zu reden, ist Pflichtübung

der Opposition. Die SPD zeigte dabei dieses Mal am wenigsten Fortune.

Fraktionschef Markus Rinderspacher wählte als Messlatte die

Pro-Kopf-Entlastung ab 2020 - verglich dabei aber ausgerechnet das

reiche Bayern mit Thüringen, das künftig doppelt so viel einstreicht.

Ein Skandal wäre aber nur, wenn das schwächer entwickelte,

ostdeutsche Land weniger bekommt. Seriöser wäre etwa ein Blick auf

Baden-Württemberg. Doch das taugt schlecht als Argument für eine

Seehofer-Pleite. Das Ländle heimst pro Kopf etwas weniger ein. Der

größte Schwachpunkt des Berliner Kompromiss-Pakets ist ein anderer:

Die gut funktionierenden, bayerischen Autobahndirektionen sollen in

einer Bundesbehörde aufgehen - Reaktion darauf, dass der Ausbau des

Autobahnnetzes nicht überall in Deutschland gleich gut gelingt. De

facto heißt das: Damit es anderswo besser werden kann, muss es im

Freistaat schlechter werden. Eine bittere Pille.







