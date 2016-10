Sawyer von Rethink Robotics sorgt bei chinesischem Marktführer Wasion Group für intelligente Produktion

(ots) - Wasion Group, einer der führenden

chinesischen Hersteller integrierter Lösungen von intelligenten

Zählern (Smart Meter), intelligenter Stromlieferung und des

Energiemanagements in China und auf den internationalen Märkten,

setzt Sawyer von Rethink Robotics in seiner Fertigungsstraße für

Einphasen-Stromzähler ein. Wasion geht mit Initiativen für die

intelligente Produktion in die Zukunft und nutzt intelligente,

kooperative Roboter von Sawyer, die problemlos bereitstellbar sind

und den präzisen Spezifikationen der Produktionsstätten des

Unternehmens entsprechen.



Video - https://youtu.be/P7Z1qu_Kdag



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140423/77847



Die Wasion Group produziert jährlich 35 Millionen Einheiten einer

ganzen Palette von Geräten intelligenter Zähler und für das

Management von Energie und Strom. Aufgrund des breiten

Produktportfolios müssen die Fertigungsstraßen von Wasion eine

Vielfalt von Produkten geringerer Stückzahl bewältigen. Das

Unternehmen hat sich sehr um Automatisierungslösungen mit höchster

Flexibilität bemüht, um die Produktion in diesem Umfeld mit starker

Anpassung zu optimieren. Damit ist das Unternehmen in der Lage, sich

der Nachfrage anzupassen und schneller zu liefern.



Für Wasion ist Sawyer die Lösung für sichere, flexible und

effiziente Produktion. Anders als andere Roboter verfügt Sawyer

(http://ow.ly/BIXU304XLtf) über eine konforme Bewegungssteuerung und

kann sich in präzise und fragile Baugruppen einfühlen, auch wenn die

Position eines Teiles sich ändert. Diese Funktion ermöglicht adaptive

Reproduzierbarkeit und Sawyer damit präzise Tätigkeit in vielen

Umgebungen, ähnlich des Menschen.



"Wir betrachten die intelligente Produktion als einen

signifikanten treibenden Faktor im Wachstum unseres Unternehmens. Wir

stehen erst am Beginn der Einführung dieses Niveaus der



Automatisierung in unseren Produktionsverfahren und sind in dieser

Praxis in China bahnbrechend. Der Einsatz intelligenter

Kooperationsroboter (http://ow.ly/D4JX304XK9h) von Rethink Robotics

ermöglicht uns die Beschleunigung unserer Produktion und den Übergang

zur intelligenten Herstellung", sagte Liao Qianzhong, Geschäftsführer

des Produktionszentrums der Wasion Group Limited. "Wir verzeichnen

aus der anfänglichen Bereitstellung von Sawyer bereits positive

Resultate und sehen zudem enormes Potenzial für den breiteren Einsatz

in unserer betrieblichen Tätigkeit."



Mit Support und Schulung des zugeordneten technischen Teams von

Rethink Robotics konnte Wasion die Bereitstellung von Sawyer für die

Fertigungsstraße für Einphasen-Stromzähler schnell abschließen.

Roboter von Sawyer kommen jetzt an einer Reihe von Arbeitsstationen

zum Einsatz: Verladen von Kartons mit Stromzählern, PCBA-Verladung

und -Zusammenbau, Betriebstest und Codescan, Transportverladung,

Zusammenbau und weitere.



Seit Beginn des Einsatzes der Roboter von Sawyer im Juli konnte

die Firma bereits signifikantes Wachstum verzeichnen.



Die Produktivität ist um 45 % gestiegen, dieweil die

Betriebskosten um 25 % gesunken sind. Der Anteil defekter Teile ist

um mehr als 50 % zurückgegangen.



"Wasion steht auf Seiten der Innovation und wir halten unser Team

dazu an, neue Technik zu begrüßen. Die Zusammenarbeit mit Sawyer

steigert die Effizienz unserer Mitarbeiter und unterstützt sie auf

den Weg der Innovation", sagte Liao Qianzhong. "Mitarbeiter, die

zuvor in der Fertigungsstraße tätig waren, werden umgeschult und

erhalten andere produktive Positionen."



Wasion rechnet für die kommenden Jahre mit einer Investition von

159 Millionen RMB in die intelligente Herstellung. Der Schwerpunkt

wird bei der Produktion von Zählern und elektrischen Geräten, wie

auch der Forschung und Entwicklung liegen. Das Unternehmen ist der

Überzeugung, dass die Robotik, speziell kooperative Roboter, in

seinen Zukunftsplänen eine entscheidende Rolle spielen wird.



"Mit Vorstellung der Initiative Made in China 2025

(http://ow.ly/rWTa305gLLh) begegnet China durch intelligente

Produktion aggressiv steigenden Löhnen und Lücken in der

Produktivität", sagte Jim Lawton, Chief Product und Marketing Officer

bei Rethink Robotics. "Sawyer spielt bei dieser Umstellung für

Unternehmen wie die Wasion Group eine entscheidende Rolle, da wir die

Möglichkeit eröffnen, zwischen einer Vielzahl von Aufgaben zu

wechseln, die Flexibilität der Produktion anzunehmen und die

Produktionsqualität zu verbessern."



Weitere Informationen erhalten Sie im Video

(http://ow.ly/i6Ud305gOPU) von Sawyer aus der Herstellung in der

Wasion Group.



Über die Wasion Group



Die Wasion Group Limited mit Sitz in China ist international

führend im Bereich integrierter Lösungen für intelligente Zähler,

Stromverteilung und Energiemanagement. Die Wasion Group ist als

Aktiengesellschaft an der Börse in Hongkong gelistet und konzentriert

sich auf Forschung, Herstellung und Vertrieb integrierter Lösungen im

Bereich der Strommessung und Stromersparnis. Die Produkte und

Dienstleistungen des Unternehmens finden breite Anwendung bei

Versorgern im Bereich von Elektrizität, Wasser, Gas und Wärme. Zudem

finden die Produkte des Unternehmens Einsatz in Sektoren mit großem

Energieverbrauch wie Baumaßnahmen der öffentlichen Hand, Petrochemie,

Verkehr und Transport, Maschinenbau, Metallurgie und Chemie, Schulen,

Krankenhäusern und auch in Wohnbauten. Weitere Informationen erhalten

Sie auf der Website des Unternehmens unter www.wasion.com.



Über Rethink Robotics



Rethink Robotics verwandelt die Art und Weise der Produktion durch

intelligente, kooperative Roboter, die 90 Prozent der Aufgaben,

bisher nicht für Automatisierung in Frage kamen, automatisieren

können. Seine Roboter Baxter und Sawyer mit der

Intera-Softwareplattform passen sich an die Veränderlichkeit der

Praxis an. Die Roboter können schnell zwischen Anwendungen wechseln

und Aufgaben wie Menschen ausführen. Das Ergebnis: Hersteller jeder

Art, Größe und Branche erhalten eine schnell einsatzbereite,

benutzerfreundliche und vielseitige Automationslösung, mit der sie

flexibler werden, Kosten senken und Innovation vorantreiben.



Das Rethink-Produktpaket des Unternehmens mit Sitz in Boston ist

in Asien, Europa und Nordamerika erhältlich. Das Unternehmen wird

durch Bezos Expeditions, CRV, Highland Capital Partners, Sigma

Partners, DFJ, Two Sigma Ventures, GE Ventures und Goldman Sachs

finanziert. Weitere Informationen über Rethink Robotics erhalten Sie

unter www.rethinkrobotics.com und folgen Sie uns zudem auf Twitter

unter (at)RethinkRobotics (https://twitter.com/RethinkRobotics).







Pressekontakt:

Gil Haylon

617-969-9192

ghaylon(at)corporateink.com



Original-Content von: Rethink Robotics, Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rethink Robotics, Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 21:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1413985

Anzahl Zeichen: 7610

Kontakt-Informationen:

Firma: Rethink Robotics, Inc.

Stadt: Fünf Roboter von Sawyer sorgen für flexible Produktion bei intelligenten Zählern, Stromlieferung un





