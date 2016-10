Weser-Kurier:Über den OTB-Streit zwischen SPD und Grünen in Bremen schreibt Jürgen Hinrichs:

(ots) - Oft sagt er gar nichts, duckt sich weg, und dann

heißt es: Wo ist der Bürgermeister? Es ist deshalb vielleicht etwas

ungerecht, Carsten Sieling nun genau das Gegenteil vorzuwerfen - dass

er zuviel sagt, übers Ziel hinausschießt, aber genau das ist ihm

passiert. Bitte merken: In Bremen regiert eine Koalition aus SPD und

Grünen, angeführt vom Bürgermeister. Die beiden Parteien müssen nicht

immer kuscheln, im Gegenteil, sie sollen sich ruhig auch mal reiben,

damit beim Regieren Energie entsteht. In welchem Ton Sieling die

Grünen jetzt aber abwatscht, sie beim Thema OTB geradezu verhöhnt,

müsste unter normalen Umständen zu einer handfesten Krise führen. Tut

es aber wahrscheinlich nicht, denn auch wenn der Bürgermeister sich

mäßigen sollte, will er seine Koalition in der Bürgerschaft bis zum

nächsten Wahltag beieinander halten. Recht hat er allemal: Die Grünen

haben die Macht an ihre Fraktion und die Senatoren abgegeben. Sie

bestimmen, wo's langgeht. Da können die Mitglieder beschließen, was

sie wollen. Die viel beschworene Basisdemokratie findet in dieser

Partei nur noch zum Schein statt.







