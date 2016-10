Schwäbische Zeitung: Die Suche geht weiter - Kommentar zur Bundespräsidentenwahl

(ots) - Es ist kaum zu glauben. Früher einmal haben

sich Politiker darum beworben, Bundespräsident zu werden. Man denke

zum Beispiel an Walter Scheel, an Richard von Weizsäcker, aber auch

an Johannes Rau. Diesmal aber hört man vor allem, wer auf keinen Fall

Bundespräsident werden soll. Und zu diesem Kreis scheint jetzt auch

Norbert Lammert zu gehören. Der hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass

er mit Leib und Seele Parlamentarier ist. Seine Amtsführung hat das

unterstrichen, Lammert hat sich immer für die Rechte der

Parlamentarier eingesetzt.



Der zweite Mann im Staat wäre ganz bestimmt auch ein guter erster

Mann gewesen. Es gibt in der deutschen Politik nur wenige so

brillante Redner, die so viel zu sagen haben. Gerade erst in Dresden

wurde dies bei Lammerts Auftritt wieder bewusst. Und das

Renteneintrittsalter von 67 ist für einen Bundespräsidenten auch

nicht hinderlich.







