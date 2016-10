Master-Studiengang Business Management (M.A.) startet mit 20 Studierenden - Präsident Prof. Dr. Michael Nagy überzeugt von modernem Studienmodell

Praxisbezogene Masterthesis ausgerichtet auf Kooperationen mit Unternehmen - Berufsbegleitende Möglichkeit zur akademischen Weiterbildung ideal für künftige Positionierung in Führungsjobs

Prof. Dr. Michael Nagy (re.), Studierende, Prof. Dr. Perizat Daglioglu (Mitte). Foto: Franz Motzko

(firmenpresse) - MANNHEIM. Die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) ist eine unternehmensnahe, auf Managementbedarf ausgerichtete Hochschule. Das Studienangebot mit seinem geförderten Bachelor-Programm bildet die Basis der Hochschulausbildung und umfasst fünf attraktive Studiengänge. Mit dem neuen Masterstudiengang in Business Management (M.A.) schließt die HdWM eine Angebotslücke im Markt für Akademische Weiterbildung und gibt so Bachelor-Absolventen die Chance, ihren Master als Vollzeitstudium mit einem hohen Praxisbezug zu absolvieren.



So werden Bachelor-Absolventen mit wirtschaftswissenschaftlichen Vorkenntnissen auf Basis des systemorientierten St. Galler Managementansatzes dazu befähigt, ganze Unternehmensbereiche erfolgreich zu führen. Der Präsident der HdWM, Prof. Dr. Michael Nagy, sagt: „Dazu gehören Klassische Management-Methoden ebenso wie das Aufbauen von Managementsystemen wie Aufbauorganisation, Prozessmanagement, Change Management und mehr. Und die Studierenden können ihre Schwerpunkte aus dem Bachelor-Studium in drei Richtungen vertiefen: International Sales Management, HR Management sowie IT Management“.



Master-Studium mit besten Zukunftsaussichten



Mit der Studiengangleitung wird Prof. Dr. Perizat Daglioglu betraut werden: „Um einen Master bei der HdWM in Mannheim zu absolvieren, sind mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. Neben der notwendigen Anzahl von ECTS-Anrechnungspunkten aus einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss sind entsprechende Deutsch- und Englischkenntnisse nachzuweisen sowie ein mündliches Bewerbungsgespräch zu führen. Das dreisemestrige Masterstudium ist konsequent auf eine enge Verzahnung mit der Managementpraxis ausgelegt“.



Hierzu diene einerseits das obligatorische Management-Praktikum in einem Unternehmen sowie die Präsenzen, die in aller Regel am Donnerstag und Freitag stattfinden und jeweils unternehmensbezogene Studienleistungen beinhalten. So wird nicht nur eine Teilzeittätigkeit oder ein Werkstudentenstatus ermöglicht, sondern auch die notwendige Bearbeitung der unternehmensbezogenen Themen erleichtert.





Die Masterthesis ist praxisbezogen ausgerichtet und häufig in Kooperation mit Unternehmen. Zentrale Inhalte des Studiums sind: Management und seine Funktion in Organisationen, Menschenführung sowie Managementsysteme und ihre Wirkungen. Hinzu kommen Management unterstützende Funktionen wie Marketing, Controlling, Risiko- und Qualitätsmanagement sowie IT-Support für das Management, beispielsweise Management-Informationssysteme. Die Studienbereiche Change Management, Internationales und Interkulturelles Management runden das Studium ab.



Denise Schneider und Lukas Harsch sehen optimale Möglichkeiten für Führungsjobs



Denise Schneider sagt: „Da ich gerade erfolgreich den Bachelor an der HdWM absolviert habe und während dieser Zeit, durch die an der HdWM gepflegte ,Open-Door-Politik, eine optimale Beratung und Betreuung durch die Dozentinnen genießen durfte, habe ich mich sehr darüber gefreut, die Chane zu bekommen, auch den Master an der HdWM zu erlangen. Durch das Master Studium im Bereich Management und dem von mir gewählten Schwerpunkt HRM, möchte ich mich noch intensiver mit Themen und Aspekten im Kontext Management und speziell dem Personalwesen auseinandersetzten. Neben dem bereits erworbenen Wissen im Bereich Beratung und Vertriebsmanagement sehe ich mich dadurch deutlich breiter aufgestellt. Der Master eröffnet Studierenden die Möglichkeit, sich akademisch weiterzubilden, um sich ideal für zukünftige Führungspositionen zu positionieren“.



Lukas Harsch hat ebenfalls gerade seinen Bachelor im Studiengang Beratung und Vertriebsmanagement erworben und ist sich sicher, mit der direkten Fortsetzung des Studiums das richtige zu tun. Harsch: „Als Bachelorabsolvent der HdWM kann ich in diesem Masterstudiengang meine Vertriebskenntnisse im Bereich International Sales Management weiter vertiefen. Die Möglichkeit, flexibel bis zu drei Tage in der Woche arbeiten zu können und damit viele Arbeitserfahrungen zu sammeln, gefällt mir prima“.



Akademische Top-Ausbildung für Unternehmensgründer und Unternehmensnachfolger



Das Master Studium in Business Management bietet aufgrund der Vertiefungsmöglichkeiten überdurchschnittlich gute Berufsperspektiven. Typische Einstiegspositionen werden funktionsspezifische Expertenpositionen verknüpft mit ersten Projektleitungsaufgaben, aber auch direkt die Übernahme von Gruppenleitungsaufgaben in zahlreichen betrieblichen Funktionsbereichen sein. Der Studiengang ist besonders für Gründerinnen und Gründer von Unternehmen und für die Vorbereitung auf eine Unternehmensnachfolge von inhabergeführten Unternehmen geeignet. Text: Franz Motzko







„Managers made in Mannheim“ - Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM):



Die unternehmensnahe Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) hat im Frühjahr 2011 ihren Studienbetrieb aufgenommen und zählt derzeit 400 Studierende, Tendenz weiter steigend. 50 Partnerunternehmen unterstützen die Hochschule. Präsident der Hochschule ist der renommierte Wissenschaftler und Hochschulmanager, Prof. Dr. Michael Nagy, Hauptgesellschafter der Internationale Bund. Die staatlich anerkannte, private Hochschule bietet sechs attraktive Studiengänge:



1. Management und Unternehmensführung (B.A.) Leiter Prof. Dr. Hans-Rüdiger Kaufmann

2. Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.), bundesweit singulär, Leiterin Prof. Dr. Susanne Steimer

3. Management in International Business (B.A.), englischsprachig, Leiter Prof. Roy J. Jenkins

4. IT Management (B.Sc.), Leiter Prof. Dr. Christoph Sandbrink

5. Psychologie und Management (B.Sc.)

6. Business Management (M.A.), Leiterin Prof. Dr. Perizat Daglioglu



Keine überfüllten Hörsäle: Kurse mit 30 Studierenden



Nagy: „Die Partnerunternehmen der Hochschule übernehmen die Patenschaft für jeweils einige Studierende und fördern so ,ihre‘ Studenten. Auf diese Weise sichern sich die Unternehmen qualifizierten Nachwuchs, der gezielt auf ihre Bedürfnisse vorbereitet wird. Wichtige Merkmale sind kleine Klassen von ca. 30 Kursteilnehmern, intensive Betreuung durch unsere Professorinnen und Professoren sowie eine enge Kooperation mit regionalen Unternehmen. Praxisnähe in der Lehre wird durch Einbindung von Fach- und Führungskräften aus den Partnerunternehmen gewährleistet“.



Mit diesem Modell bietet die Hochschule gleichzeitig Lösungsansätze für die gravierenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Konzentrierte Praxisphasen der Studierenden in den Partnerunternehmen runden das Bild ab. Die Hochschule besetzt durch dieses neuartige Konzept eine Nischenposition, die sowohl den Studierenden als auch den Partnerunternehmen zu Gute kommt. Im September 2016 ist bereits der sechste Bachelor-Jahrgang an der HdWM verabschiedet worden.



Internationaler Bund als Mehrheitsgesellschafter



Die HdWM ist in privater Trägerschaft. Mehrheitsgesellschafter ist der Internationale Bund (IB), einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. „Unser Engagement an der HdWM ist eine sehr gute Ergänzung unseres vielfältigen Bildungsportfolios mit klarem Focus auf den Bildungsmarkt der Zukunft“, sagt IB-Vorstandsvorsitzender Thiemo Fojkar. Geschäftsführer der HdWM ist der Hochschulmanager Wolfgang Dittmann, Chef der gemeinnützigen Gesellschaft für interdisziplinäre Studien mbH (GIS) des IB.



"Zur GIS gehören die Medizinische Akademie mit über 100 staatlich anerkannten Schulen an 25 Standorten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Hinzu kommt, neben der HdWM, die IB-Hochschule Berlin mit weiteren Studienzentren in Köln, Hamburg und Stuttgart. In allen unseren Bildungseinrichtungen stehen wir für Interkulturalität und Integration. Und gerade die HdWM ist ein besonders erfreuliches Beispiel dafür, dass diese auch gelebt werden kann“, sagt Dittmann. Bundesweit zählt der IB rund 14.000Beschäftigte und betreibt rund 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten.



Weitere Gesellschafter der HdWM sind die Unternehmensgruppe Kiry, das Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut für Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar e.V. (HVFI) und die Mannheimer Forschungsgesellschaft für Arbeit und Bildung mbH (MAFAB). Hinzu kommt das Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI), dessen Vorstandsvorsitzender, der deutsch-türkische Vorbild-Unternehmer Mustafa Baklan, die HdWM von Beginn an begleitet und unterstützt.



Wissenschaftsrat: „Innovatives Hochschulkonzept“



Die Studiengänge sind speziell auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Zukunft ausgerichtet, um dem Führungs- und Fachkräftemangel – insbesondere bei mittelständischen Unternehmen - entgegenzuwirken. Wer gab den Anstoß? Mutige Unternehmer und Wissenschaftler haben die Hochschullandschaft analysiert und eine Nische aufgetan, die einen völlig neuen Hochschultyp hervorgebracht hat. Auch das Finanzierungskonzept der unternehmensnahen Hochschule ist zukunftsorientiert und sichert eine win-win-Situation für alle Beteiligten.



Der Wissenschaftsrat bewertet das neuartige Hochschulkonzept als „innovative Mischform zwischen einer klassischen Fachhochschule und einer dualen Hochschule" mit Vorteilen sowohl für Absolventen der HdWM als auch für die Partnerunternehmen. Mit der Hochschule Ludwigshafen, der Universität Mannheim (Service und Marketing GmbH Studium Generale) sowie vier ausländischen Universitäten bestehen Kooperationen.



CHE-Hochschulranking: Als junge Hochschule bereits in der Spitzengruppe



Für die HdWM ergibt das CHE Hochschulranking sehr positive Bewertungen: Bei der Kategorie "Internationalität von Lehre und Studium" erreichen alle drei Bachelor-Studiengänge eine Position in der Spitzengruppe. Bei der "Praxisorientierung" liegt der Studiengang "Beratung und Vertriebsmanagement" in der Spitzengruppe.



Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking deutschsprachiger Hochschulen. Es richtet sich vor allem an Studienanfänger und Studierende, hat sich aber auch an den Hochschulen als faire, informative und qualifizierte Informationsquelle durchgesetzt. Bei den drei nicht bewerteten Kriterien gab es eine zu geringe Beteiligung bzw. Auswertungsmöglichkeit, so dass hier keine Bewertung erfolgen konnte. Dies ist ein beachtlicher Erfolg für eine junge Hochschule wie es die HdWM ist.



Business School mit zwei Master-Studiengängen



Mit ihrer Business School bringt die HdWM eine nächste Generation von Studiengängen zur akademischen Weiterbildung an den Start. Dabei kooperiert die Hochschule mit der Stadt Mannheim, dem Jobcenter Mannheim sowie der Internationalen Universität Tunis (UIT). Der Wissenschaftsrat akkreditierte die Studiengänge mit überdurchschnittlichen Bewertungen.



Die Business School bietet zwei berufsbegleitende MBA-Studiengänge: „Nachhaltiges Management / Sustainable Management“ mit den Schwerpunkten General-, Energie-, Arbeitsmarktintegrations- und Kommunales Management sowie „Vertriebsmanagement / Sales Management“. Entwickelt wurden die Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaft und wissenschaftlichen Instituten. Text: Franz Motzko





