Sport-News-123.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon rund um Sport!

(firmenpresse) - Begrifflichkeit: Unter dem Begriff Sport werden verschiedene Bewegungs-, Spiel- und Wettkampfformen zusammengefasst, die meist im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten des Menschen stehen, ohne in erster Linie der Warenproduktion, kriegerischen Kampfhandlungen, dem Transport von Waren bzw. Gepäck oder der alleinigen Ortsveränderung zu dienen.



Das Wort Sport selbst wurde im 19. Jahrhundert vom englischen sport entlehnt, welches durch Prokope aus disport entstand und aus dem Altfranzösischen entlehnt ist.



Heute kann Sport sowohl als Körper- und Bewegungskultur als auch als Wettbewerbs- oder Wettkampfkultur verstanden werden.



Man unterscheidet im Wesentlichen Breitensport und Leistungssport, außerdem Profi-Sport und Amateur-Sport.



Zudem gibt es die in der jüngeren Vergangenheit entstandenen Kategorien Extremsport und Funsport, die sich von traditionellen Sportarten teilweise deutlich unterscheiden.



Sport kann als Mannschaftssport (zum Beispiel in den Ballsportarten) oder als Individualsport betrieben werden.



Sport wird in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten ausgeübt und bildet aktuell einen wesentlichen Teil der Freizeitgestaltung und Unterhaltungskultur.



Neben der aktiven Sportausübung hat das Verfolgen von Sportwettkämpfen als Zuschauer am Austragungsort oder über die Massenmedien einen wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert.



Erfolgreiche Leistungssportler und Profi-Mannschaften werden nicht selten als Idole verehrt.



