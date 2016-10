Shortlist für den Marketing-Preis 2016

6. Marketing-Preis in der Metropolregion Rhein-Neckar:

Die Jury des Marketing-Preis der Metropolregion Rhein-Neckar 2016

(firmenpresse) - Mannheim, 18. Oktober 2016 - Die Shortlist für den 6. Marketing-Preis in der Metropolregion Rhein-Neckar steht fest. Die Jury hatte für die fünf ausgeschriebenen Kategorien die Qual der Wahl aus 36 Einreichungen. Aber nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität beeindruckte die Jury. Die Sieger werden auf dem Gala-Abend im Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo am 27.Oktober 2016 in Mannheim bekannt gegeben.



In der 10-köpfigen Jury für den Marketing-Preis 2016 saßen Marketing-Experten aus der regionalen Wirtschaft und Wissenschaft. Sie begutachteten insgesamt 36 Einreichungen von Unternehmen und Agenturen aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Damit wurde das Rekordergebnis aus dem Vorjahr erneut erreicht.



Laut der Jury ist die Entwicklung der Einreichungen positiv und viele Einreichungen hätten mittlerweile ein sehr hohes Niveau erreicht. Vor allem von der Qualität der Einreichungen in der Kategorie Non-Profit-Unternehmen waren die Experten positiv angetan. Deshalb setzte die Jury auch vier Einreichungen auf die Shortlist. Hingegen mussten sie feststellen, dass der Mehrwert von exzellentem Marketing bei kleinen Unternehmen in der Region wohl noch nicht richtig angekommen sei.



Auf der Shortlist für den 6. Marketing-Preis der Metropolregion Rhein-Neckar stehen:



Große Unternehmen

-BENEO GmbH: "Kampagne: Ein einzigartiger Auftritt" - Agentur: wob AG

-Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG: "Kampagne: LESS - Low Emission Sealing Solutions" - Agentur: Oliver Schrott Kommunikation GmbH

-Leica Microsystems: "Markteinführungs-Kampagne Heartbeat" - Agentur: wob AG



Kleine Unternehmen

-AXIT GmbH: "Marketing-Automation-Kampagne zur Reaktivierung schlafender Leads" - Agentur: wob AG

-Rollomeister GmbH: "Marketingkonzept für einen Online-Shop" - Agentur: ecowica GmbH

-Showmaker Entertainment: "Marketingkonzept für mehrere Festivals"



Non-Profit-Unternehmen

-Comebags: "Marketingkonzept Recycling-Taschen aus Bannern" - Agentur: ct3-kommunikation GmbH



-EMBL: Markenkampagne "EMBL - Vom Leben lernen" - Agentur: site-works AG

-Kurpfalz Bären: "Kampagne: Mission Possible - Der Weg zur Bundesliga" - Agentur: Unit Werbeagentur GmbH

-Makerspace: "Kommunikationskonzept Makerspace Viernheim" - Agentur: Studentengruppe der DHBW Mannheim



Young Professionals

-Heldenpause GmbH: "Markteinführung Entspannungslimonade Heldenpause"

-Pododesk GmbH: "Markteinführung Praxisverwaltungssoftware" - Agentur: 360VIER Marken- und Digitalagentur

-VERU GmbH: "Markteinführung Eis" - Agentur: substanz desgin GmbH



Sonderpreis "Innovation durch Digitalisierung" des Stadtmarketing Mannheim

-crossplan.media GmbH: "Kampagne ZÜRI-Express" für Deutsche Bahn, Swiss Travel Systems und Zürich Tourismus

-Rütgers GmbH & Co. KG: "Markteinführung rütgers:care Monitoring System"

-SNP Schneider-Neureither & Partner AG: "Marketingkonzeption zum Aufbau eines digitalen Inbound-Marketings"



Der Marketing-Preis 2016 in der Metropolregion Rhein-Neckar wird am Donnerstag, den 27. Oktober 2016 im Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo in Mannheim vergeben. Tickets für den Gala-Abend können Marketing-Interessenten noch ab 90 Euro unter http://www.mc-rn.de/marketing-preis erwerben.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mc-rn.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Marketing-Club Rhein-Neckar e.V. ist die größte Vereinigung von Marketingschaffenden in der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Club hat über 300 Mitglieder aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und der Umgebung. Der Marketing-Club bietet monatliche Clubabende mit namhaften Referenten, Top-Brands und aktuellen Trends, Marketing vor Ort-Veranstaltungen, Workshops und Arbeitskreise sowie den Marketing-Preis der Metropolregion Rhein-Neckar, der in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfand. Zudem gibt es ein Kuratorium mit 20 Marketing-Leitern großer Unternehmen aus der Region, die als Botschafter, Ratgeber und Impulsgeber für den Marketing-Club Rhein-Neckar fungieren. Weitere Informationen unter www.mc-rn.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Marketing-Club Rhein-Neckar e.V.

PresseKontakt / Agentur:

Donner & Doria Public Relations GmbH

Peter Verclas

Gaisbergstraße 16

69115 Heidelberg

peter.verclas(at)donner-doria.de

06221-58787-35

http://www.donner-doria.de



Datum: 19.10.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1413993

Anzahl Zeichen: 3533

Kontakt-Informationen:

Firma: Marketing-Club Rhein-Neckar e.V.

Ansprechpartner: Melanie Sorn

Stadt: Mannheim

Telefon: 0621-496083-75





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung