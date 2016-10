Europa-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon rund um Europa!

(firmenpresse) - Europa (abgeleitet vo altgriechischen Europe) ist ein Erdteil, der sich über das westliche Fünftel der eurasischen Landmasse erstreckt.



Obgleich es geographisch gesehen ein Subkontinent ist, der mit Asien zusammen den Kontinent Eurasien bildet, wird es historisch und kulturell begründet meist als eigenständiger Kontinent betrachtet.



Das verweist darauf, dass sich der Begriff "Europa" nicht in der geographischen Definition erschöpft, sondern sich auch auf historische, kulturelle, politische, wirtschaftliche, rechtliche, ideelle und identitäre Aspekte bezieht.



Die Einwohner Europas werden als Europäer bezeichnet.



Europa hat im Osten gegenüber Asien keine eindeutige geographische oder geologische Grenze. Deshalb sind die ?Grenzen Europas' eine Frage gesellschaftlicher Übereinkunft.



Aktuell folgt man bei der Grenzziehung zwischen Europa und Asien üblicherweise weitgehend der Definition von Philip Johan von Strahlenberg, wonach Uralgebirge und -fluss die Ostgrenze Europas darstellen.



Insgesamt hat Europa eine Fläche von nur ca. 10,5 Millionen Quadratkilometern und ist damit nach Australien der zweitkleinste Kontinent.



Zieht man die Grenze Europas gemäß der Definition Strahlenbergs gibt es zurzeit 46 souveräne Staaten, die ganz oder teilweise in Europa liegen.



27 Staaten sind Mitglied der Europäischen Union (Abkürzung EU).



In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde als erste gemeinsame europäische Institution der Europarat gegründet, der nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 47 Staaten umfasst.



Ebenfalls von großer Bedeutung ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die 1975 als Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) damals blockübergreifend gegründet wurde, und der neben europäischen Ländern außerdem auch die USA und Kanada angehören.





