Bundesregierung billigt auch weiterhin fragwürdige Zulassung von Diesel-PKW

(ots) -



Sperrfrist: 19.10.2016 00:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Recherchen des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus" (MDR-Ausgabe,

19. Oktober, 21.45 Uhr, Das Erste) ergaben, dass nach dem Willen der

Bundesregierung das Kraftfahrtbundesamt (KBA) weiterhin Diesel-PKW

zulassen kann, auch wenn diese die zulässigen Abgasgrenzen im realen

Verkehr überschreiten. Und das kann die Behörde, ohne juristische

Konsequenzen befürchten zu müssen. Derzeit werden Umweltgesetze neu

geregelt, mit denen das KBA vor einer Klage wegen seiner

Zulassungspraxis geschützt wäre.



Anlass für die aktuellen Gesetzesänderungen war die Kritik des

Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Der hatte Einschränkungen im

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) wie fehlende Klagemöglichkeiten

als völkerrechtswidrig moniert und Nachbesserungen gefordert. Dem

kommt die Bundesregierung mit ihrem aktuellen Gesetzentwurf zwar

nach, aber nicht uneingeschränkt. So sollen mit der aktuellen

Gesetzesänderung Klagen von Umweltverbänden gegen Behörden möglich

sein, doch juristische Auseinandersetzungen bei Produktzulassungen

zählen nicht dazu. "Das wäre ein glatter Völkerrechtsversstoß, den

Deutschland nach dem jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf sehenden

Auges begehen möchte", kritisiert der Rechtsanwalt Remo Klinger das

Vorhaben der Bundesregierung. Diese Ausnahmeregelung würde auch das

KBA, das Kraftfahrzeuge zulässt, vor Klagen schützen. Die Neuregelung

der Umweltgesetze soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten.



Kritik am geplanten Ausschluss einer Klagemöglichkeit bei

Produktzulassungen kommt vor allem von der Deutschen Umwelthilfe

(DUH). Deren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch hält die aktuelle

Zulassungspraxis bei den Diesel-PKW für "illegal" und würde deshalb



gegen das KBA klagen. Konkret geht es darum: Das KBA erteilt auch

dann Zulassungen, wenn die Fahrzeuge die zulässigen Abgasgrenzen im

realen Verkehr überschreiten und sich die Hersteller dabei auf

Ausnahmereglungen in EU-Richtlinien berufen. Danach ist es erlaubt,

dass sich eine Abgasreinigung abschaltet, wenn andernfalls der Motor

beschädigt werden könnte, zum Beispiel bei extremen Temperaturen.

"Diese Ausnahmeregelung lässt das KBA aber auch dann zu, wenn die

Abschaltung bei mitteleuropäischen Durchschnittstemperaturen erfolgt,

also fast immer. So wird die Ausnahme zum Normalfall. Das halten wir

für illegal und wollen dagegen klagen", so Jürgen Resch,

DUH-Bundesgeschäftsführer.



"Plusminus" hat das zuständige Bundesumweltministerium um eine

Stellungnahme zur Gesetzesänderung, die das KBA schützt, gebeten. Bis

Redaktionsschluss dieser Meldung ging der Redaktion keine

Stellungnahme zu.







Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00

63 76, E-Mail: presse(at)mdr.de; Twitter: (at)MDRpresse



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1413995

Anzahl Zeichen: 3357

Kontakt-Informationen:

Firma: MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Stadt: Leipzig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung