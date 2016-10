Rheinische Post: Erneute Warnungen vor Terrorgefahren nach Mossul-Eroberung

(ots) - Führende Sicherheitsexperten haben die Warnung

vor wachsenden Terrorgefahren für Europa als Folge der Rückeroberung

der Stadt Mossul von IS-Milizen bekräftigt. "In dem Maße, in dem der

militärische Kampf gegen den Islamischen Staat erfolgreich ist und

seine Zurückdrängung gelingt, wird er gezwungen sein, auch durch

spektakuläre Anschläge in Europa seine Handlungsfähigkeit unter

Beweis zu stellen", sagte Unionsvize Stephan Harbarth der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinschen Post" (Mittwochausgabe). Auch

SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sagte zunehmende islamistische

Aktivitäten voraus. "Selbst wenn der IS militärisch besiegt sein

sollte, haben wir es mit Tausenden Kämpfern zu tun, die sich nicht

einfach so in Luft auflösen werden", meinte Lischka. Für ihn sei es

daher "nicht hinnehmbar", dass es nach wie vor keine europaweite

Datenbank über die Anzahl von sich hier aufhaltenden islamistischen

Gefährdern gebe. Das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum in Deutschland

müsse "für Europa eine Vorbildfunktion einnehmen".







