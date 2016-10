Rheinische Post: Jede dritte teilzeitbeschäftigte Frau will beruflich vorankommen / Neue Umfrage im Auftrag des Familienministeriums

(ots) - Jede dritte Frau in einem Teilzeitjob hat

anspruchsvolle berufliche Ziele für ihre Zukunft. Das geht aus einer

aktuellen Repräsentativbefragung von 2000 teilzeitbeschäftigten

Frauen im Auftrag des Bundesfamilienministeriums hervor, die der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)

vorliegt. Demnach wollen 15 Prozent der Frauen in Teilzeit Karriere

machen. Unter den teilzeitbeschäftigten Akademikerinnen ist es sogar

jede Vierte. 59 Prozent der Frauen wünschen sich der Umfrage zufolge

ein gesetzliches Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. 16 Prozent

würden nach der Umfrage, die das Berliner Delta-Institut für Sozial-

und Ökologieforschung im Spätsommer durchgeführt hat, schon jetzt

gern Vollzeit arbeiten. Der durchschnittliche Erwerbsumfang der

Frauen liege bei 21,5 Stunden pro Woche, die Wunscharbeitszeit

deutlich höher bei 23,8 Stunden. 34 Prozent würden mehr Stunden

arbeiten. "Arbeiten in Teilzeit muss einen höheren Stellenwert

bekommen - auch in Führungspositionen", sagte

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) der "Rheinischen

Post". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für diesen Mittwoch zu

einer Konferenz "Frauen in Führungspositionen" ins Kanzleramt

eingeladen.



