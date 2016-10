Damit man sicher ankommt - Grundregeln fürs Fahren bei Nebel

Anmoderationsvorschlag: Plötzlich und vollkommen unerwartet taucht

eine Nebelbank auf. Viele Autofahrer reagieren dann völlig kopflos

mit Vollbremsung, ohne an den rückwärtigen Verkehr zu denken, oder

sie rasen einfach weiter. Eines ist so gefährlich wie das andere. Max

Zimmermann hat für uns bei einem Fachmann nachgefragt, wie man sich

beim Nebelfahren richtig verhält:



Sprecher: Im Herbst muss man jederzeit mit Nebelbänken rechnen,

sagt TÜV SÜD-Experte Philipp Schreiber und erklärt uns die

Grundregeln fürs Nebelfahren, damit man sicher am Zielort ankommt:



O-Ton Philipp Schreiber: 16 Sekunden



Grundsätzlich genug Abstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern

halten. Langsamer fahren, nach Möglichkeit nicht schlagartig bremsen,

Scheibenwischer einschalten, wenn entsprechender Niederschlag ist,

Nebelscheinwerfer einschalten und gegebenenfalls die

Nebelschlussleuchte einschalten.



Sprecher: Bei vielen Autofahrern herrscht Unsicherheit, wann

Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten eingeschaltet werden

sollen. Wann kommen die denn zum Einsatz?



O-Ton Philipp Schreiber: 16 Sekunden



Nebelscheinwerfer, sofern sie verbaut sind, bei Nebel oder

sonstigen schlechten Sichtverhältnissen, wie Regen oder Schnee. Dabei

leuchten diese nur den Bereich direkt vorm Fahrzeug aus. Und die

Nebelschlussleuchte darf nur bei Nebel und Sichtweite unter 50 Metern

eingeschaltet werden.



Sprecher: Haben Sie für unsere Hörer Tipps, wo man mit Nebel

rechnen muss?



O-Ton Philipp Schreiber: 18 Sekunden



Besonders bei Straßen in der Nähe von Bächen, Flüssen, Seen und in

Talsenken immer mit Nebelbänken rechnen. Bei Nebel, Regen und

Schneefall grundsätzlich das Abblendlicht einschalten,

gegebenenfalls, wenn vorhanden, Nebelscheinwerfer. Und das

Tagfahrlicht alleine reicht nicht aus, weil da das Fahrzeugheck nicht



beleuchtet ist.



Abmoderationsvoschlag: Schalten Sie bei Nebel auch immer die

Scheibenwischer an, um für klare Sicht durch die Windschutzscheibe zu

sorgen, rät TÜV SÜD.



