NOZ: Kommunen in Niedersachsen: NDR soll offene Rundfunkbeiträge selbst vollstrecken

(ots) - Kommunen in Niedersachsen: NDR soll offene

Rundfunkbeiträge selbst vollstrecken



143 784 Anträge im Jahr 2015 an Städte und Gemeinden -

Landesregierung prüft



Osnabrück. Die Kommunen in Niedersachsen wollen nicht länger

ausstehende Rundfunkbeiträge für den Norddeutschen Rundfunk

eintreiben. Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen

Städte- und Gemeindebundes, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Mittwoch): "Wir fordern, die Vollstreckung der Rundfunkgebühren dem

NDR zu übertragen." Die Landesregierung prüft diese Forderung

derzeit.



Allein 2015 hat der NDR 143 784 solcher Ersuchen in Niedersachsen

gestellt, die die Kommunen laut Verwaltungsvollstreckungsgesetz

abarbeiten müssen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf

Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Im ersten Halbjahr 2016

seien es bereits 71 942 Aufträge gewesen.



In der Antwort heißt es weiter, die Landesregierung prüfe, dem NDR

die Aufgabe zu übertragen. Die Meinungsbildung sei aber noch nicht

abgeschlossen.



Pro Auftrag zahlt der NDR eine Pauschale von 27,10 Euro an die

ausführende Kommune. Diese ist laut Städte- und Gemeindebund aber

nicht kostendeckend. Der Verband nennt eine Summe von mindestens 30

Euro. Der genaue Betrag werde derzeit ermittelt.







Kommentare zur Pressemitteilung