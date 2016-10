WAZ: Gabriel will AKW-Betreiber mit Atompakt stützen

(ots) - In den Verhandlungen um die Finanzierung des

Atomausstiegs signalisiert Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel

(SPD) den Energieversorgern Eon, RWE, EnBW und Vattenfall

Rückendeckung. "Die Unternehmen gewinnen Planungssicherheit für ihre

Mitarbeiter und Anteilseigner", sagte Gabriel der in Essen

erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwoch). "Zu

einem gesellschaftlichen Konsens über ein so wichtiges Thema wie dem

Atomausstieg gehört auch, dass man die Interessen der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigt." Die vier großen

Stromversorger waren im Zuge der Energiewende arg unter Druck

geraten. Allein die nordrhein-westfälischen Unternehmen Eon und RWE

beschäftigen mit ihren Konzernablegern Innogy und Uniper mehr als

100.000 Menschen.



Die Verhandlungen der Bundesregierung mit den

Kernkraftwerksbetreibern befinden sich derzeit in der Schlussphase.

Geplant ist, dass der Staat den Unternehmen die Verantwortung für die

Atommüll-Endlagerung abnimmt. Dafür müssen die Energieversorger aber

eine Milliardensumme an einen Staatsfonds überweisen. "Mit der

Einrichtung des Staatsfonds können die Bilanzen der Energiekonzerne

endlich bereinigt werden", warb Gabriel für das Modell. Er hoffe,

dass das Gesetz, "wenn alles gut geht", im Winter in Kraft treten

könne.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1414008

Anzahl Zeichen: 1735

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung