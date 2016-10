BDAE mit neuem Messestand auf Jubiläums-DKM in Dortmund

(ots) - Vom 25. bis 27. Oktober 2016 findet zum 20. Mal

die als "Deckungskonzeptmesse" gestartete DKM in den Dortmunder

Westfalenhallen statt. Das Programm der Jubiläums-DKM verspricht laut

Veranstalter eine abwechslungsreiche Mischung aus Feierlichkeiten,

Informationen und Austausch.



Seit mehr als einem Jahrzehnt ist auch der BDAE mit einem

Maklerteam rund um Vertriebsdirektor Dennis Perlmann auf der

"Leitmesse" genannten Veranstaltung dabei. Vertriebspartner und

solche, die es noch werden wollen, haben die Möglichkeit, sich mit

dem Team am Stand F08 in der Halle 4 über das Thema "Leben und

Arbeiten im Ausland" sowie die BDAE-Versicherungsprodukte

auszutauschen.



Nach dem umfangreichen Relaunch der Webseiten www.bdae.com,

www.versichert-im-ausland.com sowie des Online-Magazins

www.expat-news.com hat der Auslandsversicherungs-Spezialist nun auch

seinen Messestand neu gestaltet. Dieser wird auf der DKM erstmals

bestehenden und potenziellen Vertriebspartnern präsentiert.



"Für uns ist die DKM ein festgesetzter Termin und eine ideale

Gelegenheit, uns mindestens einmal im Jahr mit den Teilnehmern der

Branche zu treffen und auszutauschen. Dass wir zur Jubiläums-DKM nun

mit einem hochmodernen, neu gestalteten Messestand auftreten, ist

gewissermaßen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen", freut sich Dennis

Perlmann.



Besondere BDAE-Themen dieses Jahr sind Auslandsversicherungen in

Zeiten der Terrorgefahr sowie die Auswirkungen des EU-Austritts von

Großbritannien ("Brexit") auf deutsche Expats und Auswanderer sowie

Unternehmen dort vor Ort.



19 Kongresse stehen im diesjährigen DKM-Rahmenprogramm. Dort

erhalten Fachbesucher vielfältige Informationen zu aktuellen

Markttrends und wertvollen Input für einen erfolgreichen

Arbeitsalltag. Erwartet werden rund 17.000 Teilnehmer.





Bei Fragen zur BDAE-Präsenz auf der DKM kontaktieren Sie bitte

Frau Anna Münkwitz (amuenkwitz(at)bdae.com).







Pressekontakt:

Pressekontakt:

Anne-Katrin Schulz

Presse & Marketing

Tel.: +49-40-30 68 74-14

E-Mail: akschulz(at)bdae.com



Original-Content von: Bund der Auslands-Erwerbst?tigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 06:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1414010

Anzahl Zeichen: 2470

Kontakt-Informationen:

Firma: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V.

Stadt: -------------------------------------------------------------- weitere Infos und Bilder





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung