TUTC zu "Asias's Luxury Camping Company" bei den World Travel Awards 2016 gewählt

(ots) -



Bei einer überwältigenden Galazeremonie - veranstaltet von

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vietnam - wurde The

Ultimative Travelling Camp (TUTC) bei der 23. Ausgabe der Annual

Travel Awards zu "Asia's Leading Luxury Camping Company" (Asiens

führende Luxuscamping-Unternehmen) gewählt. Dabei handelt es sich um

die erste Nominierung und Auszeichnung von TUTC bei der

prestigeträchtigen Verleihung in der Reiseindustrie. Die Auszeichnung

wurde dem Unternehmen aufgrund einer Wahl durch Gäste und

Branchenspezialisten verliehen.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161018/829503 )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160913/406904 )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160509/803072 )



Zu diesem Anlass sprach Rajnish Sabharwal, COO, TUTC:"Es ist eine

Ehre als "Asia's Leading Luxury Camp" bei den begehrten World Travel

Awards ausgezeichnet zu werden. Es ist eine ausgesprochen besondere

Auszeichnung für TUTC, da unsere Bemühungen anerkannt werden,

Reisenden einzigartige und herausragende Erlebnisse auf höchstem

Niveau zu bieten.



"Als Luxus-Camping-Pioniere in Indien sind wir sehr dankbar, dass

unsere Anstrengungen zur Schaffung eines Segments für Nischen-Luxus

-Reisende unsere Gäste und Branchenexperten auf globaler Ebene

anspricht. Diese Auszeichnung stärkt unsere Bereitschaft,

anspruchsvollen Reisenden phantastische Erlebnisse zu bieten und das

Beste zu präsentieren, das Indiens Luxuslandschaft zu bieten hat."



Die World Travel Awards werden von vielen als "Oscars der

Reisebranche" angesehen, die Exzellenz im internationalen Tourismus

feiern. Die Auszeichnungszeremonien, an denen die wichtigsten

Vertreter der Reisebranche teilnehmen, gelten weithin als die beste

Networking-Möglichkeit innerhalb der Reise - und Tourismusbranche.





TUTC Nomaden-Edelluxuscamps in Thiksey und Diskit in Ladakh sowie

Kohima in Nagaland bieten Gästen nicht nur unterschiedliche Abenteuer

in der faszinierenden Landschaft, sondern auch eine Gelegenheit,

einen umfassenden Einblick in Kultur, Festlichkeiten, Essen, Sport

und indigene Identität der Region zu erhalten. Die Chamba-Camps in

Ladakh unterstützen die verschiedenen Aspekten der ladakhischen und

buddhistischen Lebensweise. Ähnlich zielt das Camp in Kohima darauf

ab, den Reichtum und die Einzigartigkeit der 16 Nagaland-Stämme

wiederzubeleben, zu schützen und zu bewahren. Um mehr zu erfahren,

besuchen Sie uns auf: http://www.tutc.com



Weitere Informationen erhalten Sie von chaitra.shetty(at)tutc.com

oder info(at)tutc.com



Original-Content von: The Ultimate Travelling Camp (TUTC), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

The Ultimate Travelling Camp (TUTC)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 06:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1414011

Anzahl Zeichen: 3001

Kontakt-Informationen:

Firma: The Ultimate Travelling Camp (TUTC)

Stadt: Mumbai





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung