rbb exklusiv: US-Botschafter: TTIP hat noch eine Chance

(ots) - Der US-Botschafter in Deutschland, John B. Emerson,

sieht - trotz allen Widerstands - noch eine Chance für das

umstrittene Freihandelsabkommen TTIP.



Bis zur Präsidentenwahl Anfang November werde wohl nicht mehr viel

passieren. Aber danach könnte es noch einmal eine große Anstrengung

geben, sagte Emerson am Dienstag dem rbb-Inforadio. Wörtlich sagte

Emerson:



"Ich würde sicherlich nicht damit rechnen, dass bis zur Wahl noch

allzuviel passieren wird. Aber danach könnte es durchaus nochmal eine

große Anstrengung geben, und ich weiß, dass Präsident Obama bis zum

Ende seiner Amtszeit am 20. Januar weiterverhandeln wird.... Soweit

ich weiß, sind wir in vielen Punkten nah an einer Lösung. Also wird

es im Endeffekt einfach eine Frage des politischen Willens sein. Die

öffentliche Diskussion um TTIP hätte man von Anfang an besser

handhaben können. Von Anfang an hätte es mehr Transparenz gebraucht.

So entstand ein Vakuum, in dem Fehlinformationen als Fakten

akzeptiert wurden."







Datum: 19.10.2016 - 06:54

