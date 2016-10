Größter Gruselgarten Deutschlands

Auf über 3000m²: Schaurig-schöne Halloweenfeier in Dresden

Halloween-Event Dresden

(firmenpresse) - Dieses Halloween haben der New Century Lions Club Dresdem zusammen mit den Dresdner Leo Clubs erneut das Besondere ermöglicht. Am 31.10.2016 um 16:30 Uhr öffnen sich nun zum vierten Mal die Pforten zum größten deutschen Gruselgarten, der Villa San Remo in Dresden.



Innerhalb einer festen Weggestaltung werden die Besucher gruppenweise durch das Halloweenspektakel geführt, zwischen elektrisch gesteuerten und über 40 schauerspielerisch perfekt dargestellten Geistern führt der Parcours rings um die aufwändig gestaltete Gruselvilla. Wenn der Kettensägemann zum Höhepunkt aus dem Schatten tritt, liegen die Nerven bei den Erwachsenen meist schon blank. Für die kleinen Gäste gibt es daher auch "gute Geister", welche diese vor besonders gruseligen Attraktionen auf Ausweichwegen um den Schauplatz herum führen.



Ausgesucht wurde die Location übrigens durch die Immobilienspezialisten der factum Immobilien AG. Als Veranstaltungsort dient hierbei das Gelände der Villa San Remo in Dresden, welches mehr als 3000 m² Fläche für das ca. 20-minütige schaurige Ereignis bietet. Bis es soweit ist, werden u.a. noch mehr als 5 km Kabel verlegt, sie dienen der Beleuchtung der mehr als 60 LED-Spots, dem Betrieb der Nebelmaschine, der Lautsprecher wie auch den elektronisch betriebenen Geistern.



Einen ersten Eindruck vom gruseligem Event kann hierbei das Video aus dem vergangenen Jahr bieten, welches unter folgendem Link zu finden ist: https://vimeo.com/111000174



Vor dem Gelände der Villa befinden sich der Vorplatz am Luisenhof und die Bergstation der Standseilbahn (DVB AG), welcher nicht nur als Eingangsbereich zum Gruselgarten dient.



Seit bisher 10 Jahren findet auf diesem Platz am selben Tag ein Fest statt, wodurch es bei vielen Dresdnern schon als fester Programmpunkt des Gruselgartenbesuches etabliert ist.



Hier werden ab 13:00 Uhr viele Familien-Programmpunkte wie Kinderschminken, Basteln, Musik und Darbietungen von Vereinen für Kurzweil sorgen. Für eine festübliche Verpflegung ist ebenfalls alles vorbereitet, so werden am Nachmittag z. B. Kaffee und Kuchen serviert.





Der Reinerlös geht dieses Jahr an die Kinder- und Jugendfarm "Spielwiese" des Kinderland Sachsen e.V. am Fuße des Weißiger Hutberges im Dresdner Osten. Kinder können in ihrer Freizeit hier Tiere versorgen, Buden bauen, kreativ sein und miteinander spielen. Zu den Öffnungszeiten betreuen drei Pädagogen den Platz und stehen als Ansprechpartner für alle großen und kleinen Sorgen zur Verfügung.



Informationen zur Spielwiese finden Sie hier: http://kinderland-sachsen.de/angebote-dresden/freizeiteinrichtungen-dresden/kinder-und-jugendfarm-spielwiese/unsere-farm/10-kinder-und-jugendfarm-spielwiese.html











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://newcenturylions.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Präsident 2016/ 2017



Dies ist eine Pressemitteilung von

LIONS CLUB Dresden New Century

Leseranfragen:

Gotheallee 38, 01309 Dresden

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.10.2016 - 08:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1414033

Anzahl Zeichen: 3112

Kontakt-Informationen:

Firma: LIONS CLUB Dresden New Century

Ansprechpartner: Martin Sakraschinsgy

Stadt: Dresden

Telefon: 0351 310 88 21



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.