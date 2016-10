Entschädigung bei Flugverspätung: Neues Programm bietet Hilfe

Ein neues Online-Programm hilft betroffenen Flugpassagieren bei

Flugverspätung ihre Entschädigung zu bekommen.

Entschädigung bei Flugverspätung leicht gemacht

(firmenpresse) - Seit 2005 steht Flugpassagieren eine finanzielle Entschädigung bei einer Flugverspätung von mehr als drei Stunden zu. Doch jedes Jahr werden in Deutschland über 700 Millionen Euro an Entschädigungen nicht eingefordert. Einer der Gründe: Viele Betroffene wissen nicht wie sie zu ihrer Entschädigung kommen und scheuen die komplizierte Auseinandersetzung mit der Fluglinie.



Entschädigung einfordern mit dem Entschädigungs-Manager

Die Passauer Anwaltskanzlei RATIS will hier Abhilfe schaffen und stellt ab sofort einen kostenlosen Entschädigungs-Manager auf ihrer Webseite bereit. „Mit diesem Entschädigungs-Manager können Flugpassagiere erstmals einfach und unkomplizierte ihr Geld direkt von der Fluggesellschaft einfordern", so Sven Galla, Geschäftsführer von RATIS.



Automatische Zustellung an Fluglinie

Flugpassagiere müssen dazu lediglich einige Daten zum verspäteten Flug eingeben. Auf dieser Grundlage erstellt das Programm automatisch ein Forderungsschreiben und sendet es elektronisch an die entsprechende Fluglinie. Die Fluglinie hat danach zwei Wochen Zeit um die Entschädigung zu überweisen.



Vorteil: Volle Entschädigung

Der Entschädigungs-Manager erfordert keine Registrierung und ist kostenlos. „Da die Entschädigung direkt bei der Fluglinie eingefordert wird, müssen Betroffene keine Provision bezahlen wie bei vielen anderen Anbietern", erklärt Galla. Stattdessen landet die volle Entschädigung auf dem Konto der Flugpassagiere. Weigert sich die Fluglinie, die Entschädigung auszuzahlen, können die Ansprüche mit Hilfe eines Anwalts oder der Schlichtungsstelle SÖP geltend gemacht werden.



Momentan befinden sich bereits über 100 Fluglinien in der Datenbank des Entschädigungs-Managers, darunter alle großen nationalen und internationalen Fluglinien wie Lufthansa, Air Berlin, Air France oder Emirates. Diese Liste wird in Zukunft laufend erweitert und aktualisiert.



Link zum Entschädigungs-Manager

https://ratis.de/flugverspaetung/entschaedigung-einfordern





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

RATIS ist ein Angebot der Passauer Anwaltskanzlei RATIS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Wir konzentrieren uns auf die Beratung von Menschen in bestimmten Lebenslagen. Unsere Anwälte zeichnen sich durch hohe Spezialkenntnisse, persönliche Beratung und größtmögliche Kundenorientierung aus. Dabei folgen wir immer der Maxime: Höchste Qualität zum besten Preis!

