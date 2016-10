Handy Ankauf Oldenburg - SG Pfand und Leihhaus

Ihre Schubladen füllen sich mit alten Handy´s oder Smartphone Geräten?

Sie haben ein neues Handy bekommen und wissen nicht wohin mit ihrem alten, wollen aber noch einen guten Preis erzielen?

Dann sind sie bei uns genau richtig. Wir kaufen gebrauchte und neue Handys und Smartphone Geräte von allen Herstellern wie zum Beispiel Apple, Samsung, HTC, LG , Blackberry, Sony etc.

Wir zahlen stets den bestmöglichen Ankaufspreis für ihr Gerät.



Sorgfalt wird bei uns groß geschrieben!

Wir verwenden modernste Software um sicher zu gehen, dass alle ihre alten Daten vom Gerät gelöscht worden sind. Denn sie möchten garantiert nicht, dass irgendjemand ihre alten Daten wieder herstellen kann. Wir tragen ohne jegliche Mehrkosten für sie Sorge und stellen für sie sicher, das wirklich niemand mehr in der Lage ist alte Daten von ihrem Handy oder Smartphone wieder herzustellen. Egal ob Bilder, Musik, Videos oder auch ihre Kontakte.





Der Vorteil liegt auf der Hand.





Im Gegensatz zu anderen Anbietern, zahlen wir ihnen den Ankaufspreis direkt und in Bar aus. Unsere Gutachter bewerten ihr Gerät nach einem genau festgelegten Ablauf in ihrem Beisein und erklären ihnen gerne die Unterschiede in der Bewertung.

Für unsere Kunden aus Oldenburg und dem Oldenburger Umland ist es ein klarer Vorteil. Es bedeutet keine langen Wartezeiten, kein Versand, kein warten auf den Eingang einer Überweisung. Der Ankauf erfolgt in der Regel innerhalb von wenigen Minuten.



Verschenken sie keine Zeit und vor allem kein Geld.



Ihr SG Pfand und Leihhaus





SG Pfand und Leihhaus



Pfandkredite

Goldankauf

Luxusuhren Ankauf

Bernstein Ankauf

Ankauf und Verkauf aktueller Elektronik



In Oldenburg und Umgebung.

SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

Shehide Delija

Heiligengeiststr. 1

2621 Oldenburg

info(at)oldenburg-leihhaus.de

044196030165

http://www.oldenburg-leihhaus.de



Firma: SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

Ansprechpartner: Shehide Delija

Stadt: Oldenburg

Telefon: 044196030165





