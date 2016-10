Saarbrücker Zeitung: Göring-Eckardt fordert bei Putin-Besuch "klar vernehmbare Kritik"

(ots) - Vor dem Besuch des russischen Präsidenten

Wladimir Putin an diesem Mittwoch in Berlin hat sich die

Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, mit Blick auf

neue Sanktionen gegen Russland zurückhaltend geäußert. Göring-Eckardt

sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch): "Das hängt natürlich von

Putin ab. Wenn er endlich Anstrengungen für den Frieden in der

Ukraine und in Syrien zeigt, gibt es auch keine Notwendigkeit, über

Sanktionen zu sprechen."



Zugleich betonte die Grüne, bei dem Treffen im Kanzleramt gehe es

nicht nur darum, "ob man sich auf etwas einigen kann, sondern ob sich

Putin an Regeln und Vereinbarungen halten wird und ob die Ukraine

ihrerseits die verabredeten Reformen auch umsetzt". Die

Bundesregierung müsse "klar vernehmbare Kritik" an Putins falscher

Politik üben. Das heiße aber nicht, "dass wir den Gesprächsfaden

abbrechen müssen. Im Gegenteil, es fordert eine Verstärkung des

Dialogs mit der russischen Regierung - aber eben auch mit Kräften der

Zivilgesellschaft", erklärte Göring-Eckardt.







Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Saarbrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 08:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1414050

Anzahl Zeichen: 1383

Kontakt-Informationen:

Firma: Saarbrücker Zeitung

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung