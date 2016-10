Colin Firth (56) im Interview mit Meins: "Mein Eherezept? Wir nehmen Herausforderungen an!" (FOTO)

(ots) -

Colin Firth (56) ist ab dem 20. Oktober wieder in der Rolle des

Marc Darcy im dritten Teil von "Bridget Jones" zu sehen. Privat ist

er glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. Im Interview mit dem

50plus-Magazin "Meins" spricht der Schauspieler über sein Leben,

seine Ehe und darüber, wie er sich auf eine neue Rolle vorbereitet.

Der Brite verrät, dass seine Familie für ihn sehr wichtig ist, obwohl

diese es nicht immer ganz leicht mit ihm hat. "Ich widme meine freie

Zeit meiner Familie, meinen Söhnen Luca und Matteo. Aber es ist

trotzdem so, dass sich die Kinder auf mich einstellen müssen, wenn

ich mich in eine Rolle hineinvertiefe. (...) Meine Kinder haben sich

aber daran gewöhnt. Wenn sie mysteriöse Geräusche aus dem Bad hören,

dann wissen sie: Papa spricht mit sich selbst. (...) Und ich merke

das lustigerweise selbst erst, wenn man mich darauf hinweist."



Während der britische Gentleman in seinem aktuellen Kinofilm

wieder Bridget Jones liebt, ist er selber seit 19 Jahren mit der

gleichen Frau verheiratet, der Italienerin Livia Giuggioli. Meins

verrät er sein Eherezept: "Wir lieben einander. Das Rezept besteht

einfach darin, dass wir jeden Tag neu angehen und uns seine

Herausforderungen der Reihe nach vornehmen. Meine Frau ist ein ganz

außergewöhnlicher Mensch - ich liebe ihren Scharfsinn, ihre Offenheit

und Reaktionsschnelligkeit."



In seiner Freizeit beschäftigt sich der 56-Jährige gerne mit

Musik, doch ein verkappter Musiker stecke nicht in ihm, wie er sagt.

"Haben Sie mich in "Mamma Mia" singen gehört? Na, dann wissen Sie,

wie schrecklich das klingt. Am besten bin ich eigentlich beim

Luftgitarre-Spielen. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe keinerlei

musikalisches Talent und mache alles nur zur eigenen Unterhaltung."



Hinweis für Redaktionen:



Das vollständige Interview mit Colin Firth erscheint in der neuen



Meins (18/2016, EVT 19. Oktober).

Meins zur Veröffentlichung frei.



Über Meins



Meins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, deren

Lebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wie

sie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eine

attraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17

Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinem

eigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzept

für Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauften

Auflage von 150.910 Exemplaren (IVW II/2016) einen festen Platz im

Markt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten über

Prominente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Community

sind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen

"Wir-Gefühl".



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser

weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und

über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um

den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und

Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer

globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre

Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."

verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus

populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund

11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.







