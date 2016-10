Fans finanzieren Magaret Thatchers Filmtod

Sciencefiction-Komödie IRON SKY - THE COMING RACE begräbt die"Eiserne Lady" für $25.000

(firmenpresse) - Margaret Thatcher fällt von ihrem Streitwagen und wird von einem Feuerball überrollt. So will es das Drehbuch des Science-Fiction-Kinofilmphänomens IRON SKY - THE COMING RACE. "Leider mussten wir die bereits gedrehte Szene rausschneiden, um das Budget für die Computer-Effekte nicht zu sprengen", sagt Regisseur Timo Vuorensola. Um die Vision vom Tod der "Eisernen Lady" doch noch zu realisieren, baten die Macher der Science-Fiction-Satire ihre Fans um Hilfe. Diese unterstützten den Film über "Crowdsourcing" Angebote auf der Website Indigogo.com mit $25.000. "Das hat es noch nie gegeben", sagt Vuorensola. "Selbst jetzt, während der Film bereits in der Postproduktionsphase ist, kann ich den Fans Ideen vorstellen und Dank der sozialen Medien gemeinsam mit ihnen realisieren."



"Ich freue mich riesig über so viel Engagement unserer Fans, vor allem aus Deutschland", sagt Produzent Oliver Damian. "Aber es geht noch weiter und wir werden uns bis zum Kinostart immer wieder besondere Fan-Events ausdenken. Als nächstes steht eine geheime Fan-Vorführung des noch unfertigen Films an und über Indigogo.com gibt es die Möglichkeit, VIP-Premierentickets, Filmkostüme oder besondere DVD-Editionen zu bekommen."



IRON SKY - THE COMING RACE kommt im Herbst 2017 weltweit in die Kinos. Der Film hat ein Budget von 17 Millionen Euro wird von 27 Films Production (Berlin/Frankfurt) sowie von Iron Sky Universe (Helsinki) produziert und von Medienboard Berlin-Brandenburg, der Frankfurter HessenInvestFilm, der FFA und der Filmförderung Baden-Württemberg unterstützt.



Die OSCAR-prämierte Computereffekte-Firma PIXOMONDO entwickelt in Stuttgart und Frankfurt die aufwändigen Spezialeffekte. Zur Besetzung gehören von deutscher Seite Weltstar Udo Kier sowie Julia Dietze (1 1/2 Ritter, Geisterfahrer) und Vladimir Burlakov (Macho Man, Deutschland 83).





Pressekontakt:

Brendan Berk

+49 176 47711305

press(at)27films.biz



Pressefotos:



http://www.ironsky.net/press/images



Iron Sky in sozialen Netzwerken:

http://facebook.com/ironsky

http://twitter.com/ironskyfilm

http://youtube.com/ironskyuniverse

http://instagram.com/ironskyfilm



Iron Sky world sales:

Atlas International Film GmbH

Michel Vandewalle

+49 172 109 5644 (Europe), +1 310 404 8684 (USA)

mvandewalle(at)atlasfilm.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.27films.biz



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Filmproduktion

Dies ist eine Pressemitteilung von

27 Films Production FFM GmbH

PresseKontakt / Agentur:

27 Films Production FFM GmbH

Brendan Berk

Herzbergstraße 10

60439 Frankfurt am Main

press(at)27films.biz

+49 176 47711305

http://www.27films.biz



Datum: 19.10.2016 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1414058

Anzahl Zeichen: 2572

Kontakt-Informationen:

Firma: 27 Films Production FFM GmbH

Ansprechpartner: Oliver Damian

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: 030 84711660





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung