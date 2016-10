Besonders wertvoller Kinostart für DAS KALTE HERZ/Kinostart mit Prädikat auch für Kinder- und Jugendfilme BURG SCHRECKENSTEIN und ALLEIN GEGEN DIE ZEIT sowie für GLEISSENDES GLÜCK mit Martina Gedeck

(ots) - In der Tradition seiner Familie ist Peter von

Beruf Köhler geworden. Doch er will Größeres erreichen als sein

Vater. Er will Glasmacher werden, die schöne Lisbeth, Tochter des

vermögenden Grundbesitzers, heiraten und reich sein. Als er

hilfesuchend zum Holländer-Michel geht, verspricht dieser ihm die

Erfüllung aller Träume. Und verlangt als Gegenleistung nichts

Geringeres als Peters Herz. Regisseur Johannes Naber wagt sich mit

der Neuverfilmung des Wilhelm-Hauff-Märchens DAS KALTE HERZ (Start:

20. Oktober) an einen absoluten Klassiker heran und verwandelt die

Vorlage in ein grandioses und sinnliches Fantasy-Abenteuer. In der

Begründung der fünfköpfigen Expertenrunde hebt die FBW-Jury, neben

der Kamera, dem authentischen Setting und dem darauf perfekt

abgestimmten Sound-Design auch das überzeugende Spiel der

Hauptdarsteller hervor: "Frederick Lau als Peter bewältigt den Wandel

vom armen Köhlerjungen zum kalten Geschäftsmann überaus glaubwürdig

und ohne plakative Peinlichkeiten. Er beherrscht die Klaviatur der

Schauspielkunst scheinbar mühelos und vermag Momente von großer

atmosphärischer Dichte zu zelebrieren, die den Zuschauer in ein

Wechselbad der Gefühle stürzen. Und Moritz Bleibtreu scheint in der

schillernden Figur des Holländer-Michel aufzugehen, deren Ambivalenz

er spielerisch auslotet und für den Zuschauer auf beängstigende Weise

fühlbar macht." Die Jury vergab das höchste Prädikat "besonders

wertvoll".



Der Buchklassiker "Burg Schreckenstein" erschien mit 27 Bänden in

der Zeit von 1959-1988. Die gleichnamige Verfilmung von Ralf

Huettner, die am 20. Oktober in den Kinos startet, ist nun als erste

Realverfilmung eine Verdichtung vieler kleiner Episoden aus den

einzelnen Bänden und erzählt die Geschichte des 11-jährigen Stephan,

der von seinen Eltern auf das Internat "Burg Schreckenstein"

geschickt wird. Dort muss er sich zunächst in der eingeschworenen



"Ritter"-Clique beweisen, bevor er einer von ihnen wird. Doch das ist

erst der Anfang der Abenteuer auf der Burg. Das Prädikat "wertvoll"

verleiht die Jury der FBW "aufgrund seiner eindeutigen Qualitäten als

gut gelaunte und stimmig umgesetzte Unterhaltung für Kinder und

Jugendliche". Auch die Jugend Filmjury der FBW empfiehlt BURG

SCHRECKENSTEIN "für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren, die Spaß an einem

unterhaltsamen Internatsfilm haben".



In ihrer Ehe findet Helene Brindel schon lange kein Glück mehr.

Und auch ihren Glauben, der ihr bislang immer Kraft gab, scheint sie

nach und nach zu verlieren. Ihre letzte Chance sieht sie bei dem

Neuro-Wissenschaftler Eduard E. Gluck. Eduard und Helene verstehen

sich auf Anhieb. Doch dann enthüllt der charismatische Mann ein

intimes Geheimnis, das auch Helenes Leben völlig aus der Bahn wirft.

In dem Beziehungsdrama GLEISSENDES GLÜCK (Start: 20. Oktober) von

Sven Tadicken brillieren Martina Gedeck und Ulrich Tukur in ihren

Rollen. "Aufgrund der Schonungslosigkeit, mit der Sven Taddicken

seine Geschichte vorträgt und auch wegen einiger durchaus

ambivalenter Wendungen besitzt der Film durchaus das Potenzial, sein

Publikum zu spalten und aufzurütteln. Doch genau hierin besteht seine

besondere Qualität, die den Film weit über das Niveau ähnlicher Werke

heraushebt. Ein Glücksfall!" So urteilt die Jury der FBW, die dem

Film das Prädikat "besonders wertvoll" verleiht.



Von 2010 bis 2012 war die Echtzeitserie "Allein gegen die Zeit"

ein großer Erfolg im öffentlich-rechtlichen KiKa. Nun, vier Jahre

später, kehren Ben, Jonas, Özzi, Leo und Sophie in ALLEIN GEGEN DIE

ZEIT (Start: 27. Oktober) zurück, und zwar in ihrem ersten Abenteuer

auf der großen Leinwand. Mittlerweile steht die Clique kurz vor dem

Abitur. Ihre Abschlussfahrt führt sie nach Hildesheim. Doch so ruhig

bleibt es nicht lange. Eine gefährliche Sekte, die nicht weniger im

Sinn hat, als das Weltgefüge aus den Angeln zu heben, verschleppt die

Klasse auf eine Burg. Und Ben und Leo, denen die Flucht gelungen ist,

haben nur wenig Zeit, ihre Klasse aus den Fängen der Sekte zu

befreien. Sowohl vor als auch hinter den Kulissen kann der Film unter

der Regie von Christian Theede, auf ein eingespieltes Team setzen,

das schon für die Serie verantwortlich zeichnete. Für die fünfköpfige

Expertenrunde der FBW, die dem Film das Prädikat "wertvoll" verleiht,

ist der Film ein "auf allen Ebenen professionell gemachter

Unterhaltungsfilm, der präzise auf die Vorlieben, Erwartungen und

Sehgewohnheiten des jugendlichen Zielpublikums zugeschnitten ist".

Die Jugend Filmjury, die den Film beim Schlingel, dem Internationalen

Filmfestival für Kinder und junges Publikum, präsentierte, empfiehlt

den Film mit 4,5 Sternen als "mystischen Abenteuerfilm ab 11 Jahren,

natürlich mit Begleitung."



Außerdem in der kommenden Woche: Die Thriller-Verfilmung GIRL ON

THE TRAIN, die Animationsfilme STÖRCHE und KUBO sowie das

Spielfilmdebüt NIRGENDWO.



Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen

unter www.fbw-filmbewertung.com.



Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet

herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders

wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys

mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet

die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.



Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen

und Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten in

Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für

5-14-jährige.



Prädikatsfilme vom 20. bis 27. Oktober 2016



Das kalte Herz



Spielfilm, Fantasy, Märchenverfilmung. Deutschland 2016.



Peter ist Köhler, genau wie sein Vater. Doch im Gegensatz zu ihm

will sich Peter mit den Demütigungen nicht abfinden, die seiner

Familie von den Holzfällern und den anderen bessergestellten Bürgern

beigebracht werden. Peter träumt davon, Glasmacher zu werden und ist

in Lisbeth, die Tochter des reichsten Grundbesitzers im Dorf,

verliebt. Um seine Wünsche in die Tat umzusetzen, geht er in den

Wald, wo die Geister wohnen. Und wo der Holländer-Michel haust. Peter

lässt sich auf einen verhängnisvollen Pakt mit dem Holländer-Michel

ein und opfert sein Herz. Es dauert nicht lange, da werden Peters

Träume wahr. Doch kann er ohne Herz glücklich werden? Mit DAS KALTE

HERZ wagt sich Johannes Naber an ein klassisches deutsches Märchen

aus der Feder von Wilhelm Hauff heran und verwandelt es in ein

grandioses und sinnlich überwältigendes Fantasy-Abenteuer. Naber hält

sich eng an die Vorlage und übernimmt die Botschaften von damals, die

durch ihre allgemeine Gültigkeit auch auf das Hier und Jetzt

angewendet werden können. Die Gier der Menschen, die Macht des

Geldes, das Sich-Erheben der Reicheren über die Armen, der Kampf

zwischen der Vernunft der Moderne und dem archaischen Urglauben. Was

die Ausstattung, die Maske, das Kostüm und das Setting angeht, so

gelingt dem Film ein perfekter, glaubwürdiger und authentischer

Sprung in die Vergangenheit. Die Dorfschänke, die Häuser der Menschen

- alles erscheint wie eine Reise in das 18. oder 19. Jahrhundert, so

perfekt und überzeugend ist die Milieu- und Figurenzeichnung. Im Wald

lassen Licht, Set- und Sounddesign eine unglaublich dichte und

packende Grusel- und Mystery-Atmosphäre entstehen. Überhaupt sind die

Musik von Oli Biehler und der Sound von André Zacher mit den

minimalistisch eingesetzten und sphärisch überhöhten dissonanten

Tönen eine perfekte Ergänzung zu den stimmungsvollen Kamerabildern

von Pascal Schmit. Mit seinem wandelbaren Spiel beeindruckt Frederick

Lau in der Hauptrolle. Dank seiner ausdrucksstarken und

hintergründigen Mimik kann er den komplexen Charakter Peters perfekt

austarieren. Ist Peter anfangs noch naiv, so zeigt ein Blick in sein

entschlossenes stolzes Gesicht, dass dieser nette junge Mann mehr

will. Und verwandelt er sich in einen eiskalten berechnenden

Geschäftsmann, so lassen seine Augen die Erinnerung an einen

sympathischen Menschen aufblitzen, dem man wünscht, sein Herz

wiederzugewinnen. Henriette Confurius überzeugt als Lisbeth, die

nicht klein beigibt, wenn es ernst wird, sondern selbstbewusst ihre

Meinung sagt und so auch zu einer Heldin wird. Auch Moritz Bleibtreu

als mysteriös-bedrohlicher Holländer-Michel und der Rest des

Ensembles spielen ihre Rollen glaubhaft und kraftvoll. Mit DAS KALTE

HERZ ist Johannes Naber eine stimmige und beeindruckende Verfilmung

des Hauffschen Klassiker gelungen. Ein mystisch-sinnliches

Fantasy-Märchen, das mit großer Kraft in eine Zeit entführt, in der

im Wald noch Geister wohnten. Und vielleicht, wenn sie nicht

gestorben sind, es noch heute tun.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/das_kalte_herz_1



Burg Schreckenstein



Kinder- und Jugendfilm, Literaturverfilmung, Spielfilm.

Deutschland 2016.



Stephan ist genervt. Seine Eltern, die kaum Zeit für ihn haben,

wollen ihn auf ein Internat schicken. Irgendwo im Nirgendwo, auf

einer Burg namens Schreckenstein. Für den elfjährigen Jungen eine

Vollkatastrophe! Als er dann noch merkt, dass all die anderen Jungs,

mit denen er auf einem Zimmer ist, so eine Art Rittergeheimbund

haben, fühlt er sich komplett ausgeschlossen. Wenigstens ist Rex, der

Direktor, halbwegs in Ordnung. Und nach und nach kann sich Stephan

sogar mit den Jungs anfreunden. Ihren größten Spaß findet die Clique

darin, den Mädchen vom benachbarten Internat Streiche zu spielen. Bis

eines Tages ein Streich völlig daneben geht, und die Mädchen,

zusammen mit ihrer strengen Direktorin Horn, auf Burg Schreckenstein

einziehen. Die Jungs finden das gar nicht gut. Ihre Burg mit Mädchen

teilen? Niemals! Insgesamt 27 Bücher über die Abenteuer auf der Burg

Schreckenstein hat Oliver Hassencamp geschrieben. Seit Jahrzehnten

begeistern die Geschichten ganze Generationen von Kindern, denn der

Mix aus Abenteuer und Freundschaft macht einfach Spaß. Nun hat Ralf

Huettner die ersten Geschichten der Reihe als Realfilm auf die

Leinwand gebracht. Dabei wurde natürlich darauf geachtet, dass auch

Kinder aus heutiger Zeit sich in den Figuren wiederfinden können. So

ist es nur logisch, dass die moderne Zeit mit Smartphones, Drohnen

oder auch Computern Einzug in die Burg gehalten hat. Doch erhalten

wurde definitiv der Charme der Geschichten, die von 1958 bis in die

2000er Jahre geschrieben wurden. Zentral in der Geschichte ist die

Freundschaft der Jungs untereinander, die zusammenhalten, komme was

wolle. Und damit kann sich jeder Zuschauer, ob ganz jung oder schon

älter, bestens identifizieren. Der Cast der Jungdarsteller, ob Jungs

oder Mädchen, ist bestens zusammengestellt, und die erwachsenen

Darsteller, ob Henning Baum, Sophie Rois oder Harald Schmidt, legen

mit ihrem Spiel eine große Freude an den Tag. BURG SCHRECKENSTEIN ist

eine gelungene Realverfilmung der legendären Buchreihe, die nicht nur

Fans erfreuen wird, sondern auch neue dazugewinnen wird.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/burg_schreckenstein



http://www.jugend-filmjury.com/film/burg_schreckenstein



Gleissendes Glück



Drama, Literaturverfilmung, Spielfilm. Deutschland 2016.



Es ist lange her, dass Helene Brindel so etwas wie Glück empfunden

hat. In ihrer Ehe, die Routine ist, findet sie es nicht mehr. Und

auch den Glauben, der für sie Zeit ihres Lebens immer wichtig war,

scheint sie verloren zu haben. Über einen Bericht wird Helene eines

Tages auf den Gehirnforscher Eduard E. Gluck aufmerksam, der seine

ganz eigene Theorie zum Thema Glück entwickelt hat. Helene ist

fasziniert, reist sogar zu einem seiner Vorträge, um ihn zu treffen.

Aus einem ersten zögerlichen Annähern wird bald eine gegenseitige

Zuneigung zweier verwandter Seelen. Doch Helene ahnt nicht, dass

Eduard mit inneren Dämonen zu kämpfen hat, die eine normale

zwischenmenschliche Beziehung unmöglich machen. Und Helenes Mann

beobachtet argwöhnisch seine Frau, die durch Eduard an

Selbstbewusstsein gewinnt. Und die langsam wieder lernt, das Glück in

ihr Leben zu lassen. So kurz und so gleißend es auch ist. Fast schon

kammerspielartig wirkt die Szenerie in dem Film von Sven Taddicken,

der seine Figuren ständig umeinander und auch um sich selbst kreisen

lässt. Der Film basiert auf der Vorlage von A.L. Kennedy und erzählt

die Geschichte zweier Menschen, die in ihren Fehlbarkeiten gefangen

sind und nach dem langersehnten ultimativen Glück suchen. Dass gerade

Helene bei der Suche nach diesem Glück durch eine wahre Hölle gehen

muss, ist ein konsequenter Handlungsverlauf und schafft in der

Geschichte immer wieder überraschende dramatische Höhepunkte, die für

den Zuschauer in ihrer Radikalität die Figuren und ihre komplexe

Situation rund und greifbar machen. Martina Gedeck brilliert als

Helene. Ist sie zu Beginn noch zugeknöpft, altbacken und in ihren

Bewegungen kantig und zurückhaltend, so öffnet sie sich nach und nach

mit all ihrer sinnlichen Weiblichkeit für die Welt und den Zuschauer.

Ulrich Tukur als Gluck und Johannes Krisch als frustrierter Ehemann

stehen Gedeck in nichts nach und entfachen mit ihrem Spiel eine

Flamme der Emotionen, die jedoch unter der Oberfläche flackert,

bereit, jederzeit aufzulodern. Setting, Kostüm und Ausstattung sind

perfekt aufeinander abgestimmt und lassen gekonnt eine Art

Zeitlosigkeit der Handlung erahnen, das Haus von Helene und ihrem

Mann wirkt bieder, altmodisch, gespenstisch, fast schon tot. Ein

Spiegelbild von Helenes Seelenleben. Die Lichtsetzung und die Montage

überzeugen ebenfalls, die Musik wird sparsam eingesetzt, unterstützt

aber mit dem Mut zur Dramatik die wichtigen Spannungspunkte im Film.

Unterteilt ist der Film in Kapitel, die jeder Sequenz einen

bestimmten Ton verleihen. Am Ende fällt Helene eine drastische

Entscheidung, die von Taddicken auf eindrückliche Weise in Szene

gesetzt wird. Mit GLEISSENDES GLÜCK ist Sven Taddicken ein Film

gelungen, der durch die Kraft seiner Bilder, seiner Geschichte und

seiner Darsteller die Zuschauer über den Kinobesuch hinaus begleiten

wird. Ein kraftvolles Drama über das Suchen und Finden von Glück. Und

vor allem sich selbst.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/gleissendes_glueck



Allein gegen die Zeit



Kinder- und Jugendfilm, Spielfilm. Deutschland 2016.



Als Ben, Jonas, Leo, Özzi und Sophie mit ihrer Abitursklasse einen

Ausflug in den Hildesheimer Dom unternehmen, ahnen sie noch nicht,

dass dieser Tag noch zu einem echten Abenteuer. Denn plötzlich reißt

eine Explosion mit großer Wucht die Gruppe auseinander. Und während

Ben, Özzi und Sophie mit der Klasse zusammen entführt werden, bleiben

Leo und Jonas zurück. Und während sie nach ihren Freunden suchen,

kommen sie dem Plan einer geheimen Verschwörung auf die Spur, die

versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Um die bösen Mächte

aufzuhalten, haben die Freunde noch genau eine Stunde Zeit. Und die

ist schneller vorbei, als man denkt. Von 2010 bis 2012 war die

Fernsehserie ALLEIN GEGEN DIE ZEIT im KiKa ein Riesenerfolg. Nun

überträgt das Kreativteam rund um Regisseur Christian Theede und den

Autoren Michael Demuth und Ceylan Yildirim die Abenteuer auf die

große Leinwand. Genau wie im Fernsehen wird auch hier das Abenteuer

in Echtzeit erzählt. So ist der Zuschauer quasi live dabei, wenn die

spannenden Ereignisse geschehen und kann die jungen Helden bei ihren

Abenteuern begleiten. Bis auf eine Ausnahme sind die Darsteller der

Hauptfiguren aus dem Fernsehen bekannt und können auch vier Jahre

später noch in ihren Rollen überzeugen. Ob der zurückhaltende Ben,

der geborene Anführer Jonas, die rebellische Leo, die schlaue Sophie

oder der etwas tollpatschige Özzi, der jedoch ein absolutes

Computergenie ist: Für jeden Zuschauer ist eine passende

Identifikationsfigur dabei, mit der man mitfiebern kann und der man

gerne folgt. Das Tempo der Geschichte ist hoch und die

Actionsequenzen müssen sich hinter internationalen Vorbildern nicht

verstecken. Die Musik unterstreicht die spannende Handlung, auch

Kamera, Ausstattung und Setting überzeugen. ALLEIN GEGEN DIE ZEIT ist

die gelungene Fortsetzung einer erfolgreichen Fernsehserie auf großer

Leinwand, die alte und neue Fans glücklich machen wird. Spannend bis

zur letzten Minute.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/allein_gegen_die_zeit



http://www.jugend-filmjury.com/film/allein_gegen_die_zeit







