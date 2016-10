Expert System weiterhin auf Expansionskurs

Expert System (http://www.expertsystem.com/de/) (EXSY.MI) gibt

seine weitere Expansion in die deutschsprachigen Märkte bekannt, um

Kunden in Unternehmen und Behörden dabei zu unterstützen, das

Potenzial relevanter Daten für die Entwicklung von neuen

Geschäftsmodellen und verbesserten Prozessen optimal zu erschließen.

Denn der explosive Zuwachs an unstrukturierten und strukturierten

Daten und das damit einhergehende rasante Wachstum der Datenberge in

Unternehmen und regierungsnahen Organisationen weltweit erfordert den

Einsatz intelligenter Lösungen hierfür. Marktforscher wie Gartner und

IDC erwarten, dass das weltweite Datenvolumen bis 2020 auf 44

Zettabyte (eine Zahl mit 21 Nullen) anwachsen bzw. sich vervierfachen

wird. Durch Akquisitionen und organisches Wachstum hat sich Expert

System in den letzten Jahren zu einem führenden Anbieter von

multilingualen Technologien für Cognitive Computing entwickelt. Mit

der Akquisition der TEMIS GmbH in Deutschland und der Integration der

TEMIS-Lösungen in die Expert-System-Plattform sowie durch

strategische Partnerschaften setzt das Unternehmen nun sein Wachstum

im deutschen Markt fort.



Expert System bietet mit Cogito®

(http://www.expertsystem.com/de/solutions/) eine hoch leistungsfähige

Plattform, die die Art und Weise, wie Inhalte verstanden und

analysiert werden, revolutioniert. Basierend auf den Ergebnissen

jahrzehntelanger sprachwissenschaftlicher Forschung und lernenden

Algorithmen verbessert Cogito die Möglichkeiten, das Potenzial aus

großen und komplexen strukturierten Unternehmensdaten und

unstrukturierten Datenquellen für Markterkenntnisse,

Entscheidungsfindung und Strategieplanung zu analysieren und nutzen.

Das unterstützt Entscheidungsträger und Experten dabei, die



Anforderungen ihrer Kunden besser zu verstehen, entsprechende

Produkte, Lösungen oder Services zu entwickeln und damit

wettbewerbsfähiger zu werden.



Dazu nutzt Cogito Verfahren der Künstlichen Intelligenz bei der

Simulation von menschlichen Fähigkeiten im Textverstehen (Semantik)

kombiniert mit Verfahren des Maschinellen Lernens (Deep Learning).

Die Lösungen von Expert System stellen nahezu unbegrenzte

Möglichkeiten der semantischen Verarbeitung bereit: Von Textmining

und Kategorisierungen über semantisches Taggen von Emotionen und

Empfindungen bis hin zu Faktenextraktion, Textprofiling und der

Extrahierung von Beziehungen zwischen Einheiten. Organisationen

werden durch eine wesentlich schnellere Auswertung und Analyse von

Dokumenten, Webseiten, Daten aus sozialen Medien oder anderen

Echtzeit-Datenstreams unterstützt. Die Methoden für die Verarbeitung

der Daten können direkt in bestehende Systeme und Analysen integriert

werden. Sie identifizieren nahezu jede Einheit und jede Empfindung,

stellen Webservices bereit und generieren u. a. XML- und RDF-Formate

für die direkte Integration in bestehende Lösungen und Plattformen.

Cogito unterstützt bis zu 14 verschiedene Sprachen: Dazu gehören u.

a. Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch

oder Spanisch.



Zitat:



"Die digitale Transformation treibt die Datenvolumina in

Unternehmen und staatlichen Organisationen rasant und unablässig in

die Höhe. Mit unserer langjährigen Expertise, intelligenten

Algorithmen und zuverlässigen Services unterstützen wir unsere Kunden

bei ihren Transformationsprojekten. Durch intelligente Datenanalysen

sind die Unternehmen in der Lage, die Effizienz und den Umsatz zu

steigern. Dabei sehen wir gerade in Deutschland, Österreich und in

der Schweiz ein sehr großes Potenzial, unsere Expansion weiter voran

zu treiben", so Stefano Spaggiari, Gründer und CEO von Expert System.



Über Expert System



Expert System (http://www.expertsystem.com/de/) ist ein führender

Anbieter multilingualer Technologien für Cognitive Computing zur

effizienten Analyse von Textinhalten sowie unstrukturierten und

strukturierten Daten. Die hohe Leistungsfähigkeit der

Softwarelösungen basiert auf Cogito

(http://www.expertsystem.com/de/cogito/), einer patentierten,

multilingualen, semantischen Technologie. Cogito nutzt die Verfahren

der Künstlichen Intelligenz bei der Simulation von menschlichen

Fähigkeiten im Textverstehen (Semantik) kombiniert mit Verfahren des

Maschinellen Lernens (Deep Learning).



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Modena, Italien, hat zahlreiche

Niederlassungen in Europa sowie in den USA und Kanada. Expert System

unterstützt Kunden weltweit u. a. in folgenden Branchen: Banken und

Versicherungen, Life-Sciences- und Pharmaindustrie, Energie- und

Medienwirtschaft sowie staatliche Organisationen. Weitere

Informationen finden Sie unter: http://www.expertsystem.com/de/, Blog

(http://www.expertsystem.com/blog/), Linkedin

(https://www.linkedin.com/company/expert-system), Google+

(https://www.linkedin.com/company/expert-system) oder folgen Sie

Expert System auf Twitter: (at)Expert_System

(https://twitter.com/Expert_System)







Pressekontakt:

+39 059 894011

fspaggiari(at)expertsystem.com

Lucy Turpin Communications GmbH

Eva Hildebrandt und Anja Paschke

Tel: 089-417761-14 / 29

ExpertSystem(at)LucyTurpin.com



Original-Content von: Expert System, übermittelt durch news aktuell



