Vermögen aufbauen - aber wie? / Wie man trotz Niedrigzinsen gute Renditen erzielen kann

(ots) - Wohin mit dem eigenen Geld, wenn man es nicht

mehr zur Bank bringen kann, weil man Angst haben muss bald schon

Strafzinsen zu bezahlen, wenn das Guthaben zu hoch ist. Was vor

einigen Jahren noch als wichtiges Kriterium für eine gute Bonität

galt, ist vielen Banken heute ein Dorn im Auge. Wer mehr als 100.000

Euro auf seinem Giro- oder Festgeldkonto liegen hat, muss bei einigen

Banken bereits jetzt schon 0,4% Zinsen bezahlen. Das sind 400 Euro

pro Jahr und für den Kunden, der vielleicht gerade erst Opas hart

erspartes Erbe zur Bank gebracht hat, heißt es ab sofort: bezahlen

statt kassieren.



"Eine absurde Situation" findet auch Manfred Brenneisen, Chef und

Gründer des Sachwertspezialisten Brenneisen Capital. Der 74-jährige

Finanzprofi ist mittlerweile seit über 40 Jahren im Geschäft und hat

in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen des Kapitalmarktes miterlebt:

"Die Banken versuchen natürlich mit diesen Strafzinsen die Kunden

dazu zu bewegen auf andere Anlagemöglichkeiten zu wechseln. Viele

Kunden "flüchten" daher in den Aktienmarkt, der gerade boomt, obwohl

die weltweite politische Situation eigentlich etwas anderes vermuten

ließe."



Klassische Geldanlagen wie Festgeldkonten oder

Kapitallebensversicherungen haben derzeit ausgedient. Viele Anleger

investieren aufgrund scheinbar fehlender Alternativen in Aktien oder

Immobilien. "Fondsanlagen werden dabei derzeit völlig vergessen,

obwohl voll regulierte Produkte Renditen von 4% und mehr erzielen

können." Für Manfred Brenneisen kommt es bei einer idealen

Kapitalanlage auf die Mischung an: "Als Beimischung sind Fonds ideal

und bieten im Rahmen des neuen Kapitalmarktgesetzes auch

größtmögliche Sicherheit. Es gibt Produkte, die man auch "anfassen"

kann, gerade im Bereich der Immobilienfonds. Hier gibt es

Spezialisten wie zum Beispiel Habona, INP oder auch Patrizia."





Wer plant im boomenden Immobilienmarkt zu investieren, sollte

dabei genau hinsehen und den Kauf einer Einzelimmobilie als

Geldanlage auch mit möglichen Fondsanlagen vergleichen.

Sachwertspezialist Brenneisen weiß worauf es dabei ankommt: "Beim

Kauf einer Einzelimmobilie muss man immer das Risiko eines späteren

Zinsanstieges oder der Veränderung der eigenen persönlichen

finanziellen Verhältnisse berücksichtigen. Dazu kommen die hohen

Anschaffungsneben- und Instandhaltungskosten. Mit Immobilienfonds

kann man besser streuen, hat weniger Risiko und Arbeit und ist zudem

nicht verschuldet." Einfach macht es der Kapitalmarkt dem Anleger im

Moment nicht. Wer sich aber gut informiert, alle möglichen

Alternativen ins Auge fasst und bei geplanten Investitionen Vor- und

Nachteile genau abwägt, kann auch in naher Zukunft gute Renditen

erzielen. Und das sind definitiv bessere Aussichten, als für sein

hart erarbeitetes Geld auch noch Strafzinsen zu bezahlen.







Datum: 19.10.2016 - 09:00

