Derzeit (19.10.-23.10.) dreht sich in Deutschland wieder alles ums

Buch. Die Frankfurter Buchmesse öffnet ihre Tore. Doch nicht nur

Texte zwischen zwei Buchdeckeln werden dort präsentiert, sondern auch

Hörbücher. Diese werden bei vielen Menschen immer populärer. Woran

das liegt und wo die Leute besonders gerne zum Hörbuch greifen, weiß

meine Kollegin Helke Michael.



Sprecherin: In Deutschland gibt es 14 Millionen Hörbuch-Fans. Das

zeigt der "Hörkompass", eine aktuelle Studie des Hörbuch-Anbieters

Audible. Und warum Hörbücher so beliebt sind, lässt sich ganz leicht

erklären.



O-Ton 1 (Nils Rauterberg, 0:16 Min.): "Wer großartige Geschichten

mag, der weiß auch besonders die Möglichkeit zu schätzen sie auch

akustisch zu erleben. Und das ist ja häufig ein besonders intensives

Erlebnis, wenn mir die Synchronstimme von George Clooney oder Robert

De Niro eine Geschichte erzählt und die so vor meinem inneren Auge

zum Leben erweckt."



Sprecherin: So Audible-Geschäftsführer Nils Rauterberg. Und dank

Smartphone und Tablet kann jeder seine Lieblingstitel immer und

überall hören. Besonders beliebt sind übrigens Krimis und Thriller.



O-Ton 2 (Nils Rauterberg, 0:32 Min.): "Die Titel sind dabei oft

die gleichen Bestseller, die auch bei den Büchern in den Toplisten zu

finden sind - von Sebastian Fitzek über Charlotte Link bis zu Stephen

King. Aber ein anderer Aspekt wird dabei auch immer wichtiger -

nämlich das Stichwort Weiterbildung. Zwei Drittel der Befragten haben

in unserem 'Audible Hörkompass' bestätigt, dass Hörbücher ein

besonders geeigneter Weg sind, um sich weiterzubilden. Und da sehen

wir in den letzten Jahren eben auch den Bereich Sachhörbücher stark

anwachsen. Das umfasst dann eine ganz große Bandbreite von Biografien

bis hin zu Ratgebern im Genre Wirtschaft und Karriere."





Sprecherin: Am häufigsten hören die Leute Hörbücher, wenn sie im

Auto, Zug oder Flugzeug unterwegs sind, aber auch zuhause zum

Entspannen oder bei der Hausarbeit.



O-Ton 3 (Nils Rauterberg, 0:27 Min.): "Die Wohnung zu putzen oder

einen Abwasch erledigen, das macht eigentlich niemand so richtig

gerne. Aber es sind natürlich Tätigkeiten, die jeder machen muss. Und

tatsächlich sagt der Großteil der regelmäßigen Hörer, dass ihnen

langweilige, aber notwendige Tätigkeiten mehr Spaß machen, wenn sie

dabei ein Hörbuch hören. 81 Prozent haben das Gefühl, mit einem

Hörbuch ihre Zeit besser zu nutzen, während sie andere Dinge

erledigen. Warum also sich nicht den neuen Fitzek-Thriller vorlesen

lassen, während man zum Beispiel bügelt?!"



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Sie noch mehr über die Studie, den "Audible Hörkompass"

wissen möchten, oder einfach ein gutes Hörbuch suchen, dann finden

Sie mehr Informationen auf www.audible.de.



