Ergotherapeuten machen sich für Gelenke stark: Arthrose muss nicht (unnötig früh) eintreten

(ots) - Der Alltag der meisten Menschen ist geprägt vom

vielen Sitzen und einseitigen, belastenden oder sich wiederholenden

Bewegungen. Auch tragen oder heben viele im Beruf, zuhause und in der

Freizeit schwere Gegenstände. "Und das leider meist falsch.",

kommentiert Sabine Haas-Schinzel, Ergotherapeutin und

Handspezialistin im DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.)

dieses weit verbreitete, aber leider sehr gelenkschädliche Verhalten,

das auf Dauer Arthrose begünstigt und Schmerzen hervorruft. Doch sie

macht auch Hoffnung, verdeutlicht, dass sich jeder gelenkfreundliche

Bewegungen leicht angewöhnen und in den Tagesablauf integrieren kann.



"Arthrose tritt nicht nur bei alten Menschen auf, die Patienten

werden immer jünger.", stellt die Ergotherapeutin Haas-Schinzel fest

und führt dies auf die Dinge des täglichen Lebens zurück. Und die

lieben Gewohnheiten. Denn die hat eigentlich jeder. Meist, ohne sich

bewusst zu sein, wie sehr sie den Gelenken schaden.



Alltagsanalyse: woher kommen Schmerz und Arthrose?



Die Patienten, die in die ergotherapeutische Praxis von Sabine

Haas-Schinzel kommen, arbeiten häufig im Büro oder verbringen ihren

Tag an der Uni und anderen Einrichtungen, wo Sitzen groß geschrieben

wird. Genauso betroffen sind beispielsweise Montagearbeiter,

Berufsfahrer oder Kassiererinnen. Ebenso wie Menschen, die sich Ihre

Arhtrosein der Freizeit zugelegt haben, etwa beim Stricken oder bei

stundenlanger Haus- und Gartenarbeit in wenig veränderten Positionen

wie langem Knien und ähnlich ungünstigen Körperhaltungen. Da heißt es

zunächst, herausfinden, was im Einzelnen die Beschwerden und

Schmerzen im Gelenk verursacht und forciert. Ergotherapeuten wenden

daher im ersten Schritt einer Arthrose-Behandlung den Blick auf den

Alltag ihrer Patienten. Nur wer genau eruiert, woher etwas kommt,



kann zielgerichtet behandeln beziehungsweise für die Zukunft

Änderungen und Verbesserungen herbeiführen. Gemeinsam mit ihren

Patienten gehen sie zuerst alle Tätigkeiten in deren Tages- und

Wochenablauf durch.



Mit Empathie: was stört den Arthrosepatienten?



Zur weiteren Analyse setzen Ergotherapeuten Assessments ein. Im

handtherapeutischen Bereich sind diese tiefgründigen Fragenkataloge

auf Beweglichkeit, Schmerz, Schmerzstatus und oft auch auf

Sensibilität ausgerichtet. Mithilfe von Gelenkmessungen,

neurologischen Untersuchungen und der persönlichen Einschätzung des

Patienten mit Arthrose stellen Ergotherapeuten fest, wie es ihm geht

und vor allem: wie es ihm im Alltag ergeht. Das ist einer der großen

Unterschiede zu anderen Berufsgruppen. Ergotherapeuten prüfen, wie

beeinträchtigend das Schmerzempfinden ist oder ob der Patient wegen

seiner Schmerzen Probleme hat, die Haare zu waschen und zu föhnen,

einen Schlüssel umzudrehen. Ausschließlich bei den Ergotherapeuten

steht im Vordergrund, ob der Patient es schafft, all seine

beruflichen Anforderungen zu erfüllen oder seinen Freizeitaktivitäten

nachzugehen. Und noch wichtiger: Das Ziel einer ergotherapeutischen

Behandlung bei Arthrose ist, Lösungen zu finden, um diese

Betätigungen wieder - möglichst schmerzfrei - auszuführen.



Zur Auswahl: Methodenvielfalt der Ergotherapeuten



Die Methodenvielfalt, mit der Ergotherapeuten ihren Patienten mit

Arthrose zu einem besseren Befinden verhelfen, begeistert Sabine

Haas-Schinzel immer wieder aufs Neue. "Viele Ergotherapeuten

beherrschen manuelle Mobilisationstechniken. Oder wir bieten

Faszienbehandlung an, denn beim Gelenkschutz spielt die Faszie eine

übergeordnete Rolle.", verdeutlicht sie und berichtet, so manches

vermeintliche Gelenkproblem und die damit verbundenen Schmerzen

seien, nachdem sie faszial gearbeitet habe, auf einmal verschwunden.

Bei den vielen Fällen, bei denen es sich tatsächlich um eine Arthrose

handelt, hat sie eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten in petto.

Nur wer selbst einmal betroffen war, weiß zu schätzen, wie wohltuend

und schmerzlindernd thermische Behandlungen sind: Kalte Linsen, warme

Kirschkerne, Wickel und Auflagen oder Paraffinbäder - das Repertoire

ist groß und für jeden ist etwas dabei, das die Bewegungen der

betroffenen Gelenke erleichtert und so den Schmerz reduziert. Oft

stellen Ergotherapeuten für ihre Patienten mit Arthrose zusätzlich

spezielle Schienen her, die die betroffenen Gelenke schützen und nur

"richtige" Bewegungen zulassen, also Schmerzen verursachende

Bewegungen verhindern.



Zum Mitnehmen: gelenkfreundliches Verhalten lernen



Ihr Fachwissen behalten Ergotherapeuten nicht für sich. "Das Ziel

ist, den Arthrosepatienten zu schulen, so dass er selbst

beispielsweise mit dem Triggerholz die Daumenmuskeln entspannen kann.

Und weiß, wie er die Gelenke schont.", plädiert Haas-Schinzel für

mündige Patienten und richtet einen Appell an Menschen, die

insbesondere morgens etwas steifere, schmerzhaftere Gelenke spüren:

"Eine Arthrose beginnt in aller Regel in den Weichteilen. Und zwar

Jahre bevor sie zum Beispiel durch Röntgen diagnostiziert wird.

Lassen Sie sich zum Gelenkschutz präventive Verhaltensweisen zeigen."

Alles spricht dafür, in einem möglichst frühen Stadium aktiv zu

werden, denn Ergotherapeuten schaffen es zwar, die Folgen einer

Arthrose zu mildern und die Gleitfähigkeit des Knorpels zu

verbessern. Die Abnutzung können sie allerdings auch nicht rückgängig

machen. Also gar nicht erst so weit kommen lassen, den Schmerz als

Warnsignal erkennen. Und Tipps von Ergotherapeuten beherzigen wie

alle paar Minuten die Körperhaltung ändern, immer mal wieder im

Stehen etwas erledigen und sich gelenkfreundlich bewegen.



Informationsmaterial zur Ergotherapie erhalten Interessierte bei

den Ergotherapeuten vor Ort; diese sind über die Therapeutensuche im

Navigationspunkt "Service" des DVE (Deutscher Verband der

Ergotherapeuten e.V.) auf www.dve.info zu finden. Zur Kampagne der

Ergotherapie geht es hier entlang: www.volle-kraft-im-leben.de







Pressekontakt:

Angelika Reinecke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DVE e.V.

Telefon: 033203 - 80026, E-Mail: a.reinecke(at)dve.info



Original-Content von: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1414068

Anzahl Zeichen: 6885

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.

Stadt: Karlsbad





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung