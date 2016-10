Fachwissen: Auditmanagement

IT & Hardware & Software & TK

(firmenpresse) - Durch regelmäßige Kontrollen in Form von Audits wird eine kontinuierliche Verbesserung ermöglicht. Für ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem sind Audits also von zentraler Bedeutung.

Im Wesentlichen geht es bei einem Audit um die Überprüfung von Ist- und Soll-Werten und der Durchführung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen aus den entstehenden Differenzen dieser Werte.

Es gibt die verschiedensten Arten von Audits, die teilweise auch gesetzlich gefordert sind:



-Hygienechecks

-Prozessaudits

-Projektaudits

-Managementaudits

-Datenschutzaudits

-interne Audits zur Vorbereitung auf Zertifizierungen

- Lieferantenaudits u.v.m.



Um Funktion und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems zu gewährleisten, ist es unerlässlich, das System und seine Komponenten regelmäßig zu überprüfen und aus dieser Überprüfung Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung abzuleiten. Dabei bietet die DIN EN ISO 19011, der Leitfaden für Audits von Qualitätsmanagementsystemen, Unterstützung und Orientierung bei der Durchführung.



Allgemein gilt, ein Audit ...

... überprüft, ob Prozesse zu der geplanten Zielsetzung führen.

... überprüft, ob Richtlinien eingehalten werden.

... basiert zumeist auf den Fragen eines Auditfragenkatalogs.

... leitet aus den Ergebnissen entsprechende Maßnahmen ab.

... führt zur Verbesserung der Arbeitsprozesse und Strukturen.



Die Qualitäts- und Managementssoftware BITqms bietet Unterstützung in allen wichtigen Bereichen des Auditmanagements. Außerdem besteht die Möglichkeit, BITqms2Go für mobile Audits mit dem Tablet-PC einzusetzen.





BITWORKS ist innovativer Anbieter von Software für Integriertes Management (IMS). Die Qualitäts- und Managementsoftware BITqms ist eine webbasierte, standortunabhängige Softwarelösung zur Planung und Steuerung von Managementaufgaben und betrieblichen Abläufen. Sie beinhaltet außerdem die Erfolgskontrolle und die Initiierung und Überwachung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung.



Die BITqms Komplettlösung umfasst sämtliche Bereiche des Qualitätsmanagements: Dokumentenmanagement und -Lenkung, Mobile Begehungen, Prüfungen und Audits mit Tablet-PCs (auch offline), Prozess- und Risikomanagement, Elektronische Formulare, Fehler-, Beschwerde und Ideenmanagement, Intranet/Extranet, Wartung und Instandhaltung, Ressourcenmanagement u.v.m.



Die BITWORKS GmbH entwickelt seit über 25 Jahren professionelle Softwarelösungen für Unternehmen aus allen Branchen.

BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH

