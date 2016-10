Alkohol- und Drogensucht ist nachweisbar - Haaranalyse bringt Gewissheit!

Private Haaranalyse online bestellen - Befund in 8 Tagen.

(firmenpresse) - Das Thema Sucht ist sehr komplex und für alle Beteiligten unangenehm und es fällt

keinem leicht darüber offen zu sprechen. Dabei ist es wichtig mit dem Thema offen

umzugehen um so einen Weg zu finden, der wieder einen gesunden Umgang miteinander

möglich macht.



Dabei stellt sich oft die Frage, ob regelmäßig oder nur ab und zu konsumiert wird. Oder anders gefragt, ist jemand süchtig?



Diese Frage kann über eine Haaranalyse auf Drogen und /oder Alkohol beantwortet werden. Sind in den Haaren Alkohol oder Drogen nachweisbar, handelt es sich immer um einen süchtigen, regelmässigen Konsum. Gelegenheitskonsum ist in den Haaren nicht nachweisbar.



Eine Haaranalyse hat den Vorteil, dass man sich auf das Ergebnis zu 100% verlassen kann. Jeder kann eine Haaranalyse privat und diskret online bestellen. Die Haare für die private, nicht gerichtlich verwertbare Analyse, entnimmt man ganz einfach einer Haarbürste oder sammelt sie anderweitig. Für eine Haaranalyse werden ca. 30-40 Haare benötigt. Der Preis für eine private Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol liegt zwischen ? 159 und ? 189 und kann bei www.drogendetektive.com bestellt werden. Das Analyseergebnis ist nach 8 - 10 Werktagen verfügbar.



Das Angebot richtig sich an

- MPU Kanditaten die vor der eigentliche MPU sicher gehen möchten

- Familien

- Paare

- Sorgerechtsstreitigkeiten.



Drogendetektive bietet neben der privaten Haaranalyse auch gerichtlich verwertbare Haaranalysen an. Für Fragen zur Haaranalyse schreiben Sie an info(at)drogendetektive.com oder lassen Sie sich telefonisch unter 08031 - 39 12 660 beraten.







http://www.drogendetektive.com



Bavarian Lifescience ist ein junges Biotechunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnelltests spezialisiert hat. Unser Produktportfolio reicht von Schnelltests für den Drogennachweis, Gesundheits- und Vorsorgetests, Umwelttests und Tests für den Nachweis von Infektionskrankheiten und Borreliose-Erregern in der Zecke.

In unseren Onlineshops http://www.drogendetektive.com, http://www.bavarian-lifescience.de und http://www.zeckenschnelltest.com haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert und vor allem diskret Heim- und Labortests zu bestellen undanschließend selbst durchzuführen.



Bavarian Lifescience

Äußere Münchener Str. 32b, 83026 Rosenheim

