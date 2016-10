Phonak Audéo B-R: Wiederaufladbares Hörgerät mit wegweisender Lithium-Ionen-Akkutechnologie

Neue Phonak Belong Plattform macht das Leben von Hörgeräteträgern spürbar leichter

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Fellbach, Deutschland ? Gemeinsam für ein neues Lebensgefühl ? dieses Ziel verfolgt Phonak mit seiner bahnbrechenden Geräteplattform Belong. Highlight der neuen Hörgerätefamilie: Das mit innovativer Lithium-Ionen-Akkutechnologie ausgestattete Phonak Audéo B-R bietet als erstes Hörgerät nach nur dreistündigem Aufladen eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden(1) ? ein echter Meilenstein bei der Energieversorgung von Hörgeräten. Das weiterentwickelte Automatik-Betriebssystem AutoSense OS? sorgt dabei für eine optimale Anpassung an die jeweilige Hörumgebung und macht manuelle Einstellungen überflüssig. So bringt Phonak Belong noch mehr Freiheit und Leichtigkeit in das Leben von Hörgeräteträgern.



Was viele Hörgeräteträger von heute gemeinsam haben? Einen aktiven Lebensstil mit vielfältigen Interessen und Leidenschaften. Deshalb war es noch nie so wichtig, dass Hörgeräte hier mithalten und den Trägern ihre persönliche Freiheit ermöglichen. Genau für diese Anforderungen wurde die neue Geräteplattform Phonak Belong entwickelt, auf der das aktuelle Highlight Phonak Audéo B-R basiert ? ein Hörgerät, das neue Maßstäbe setzt.



Wegweisender Lithium-Ionen-Akku

Das Phonak Audéo B-R ist das erste wiederaufladbare Hörgerät, das mit einer Ladezeit von nur drei Stunden 24 Stunden(1) vollen Hörgenuss bietet. Mit nur 30 Minuten laden kann bereits eine Nutzungsdauer von sechs Stunden erreicht werden. Möglich macht dies der wegweisende Lithium-Ionen-Akku, der im Vergleich zu herkömmlichen Akkus 40 Prozent mehr Leistung bringt und auch nach Jahren regelmäßiger Nutzung nicht an Kapazität verliert. Endlich brauchen sich Hörgeräteträger keine Gedanken mehr um das Thema Batteriewechsel zu machen und können ihre Freiheit in vollen Zügen genießen.



Dazu gibt es clevere und stylishe Ladegeräte, die das Leben noch einfacher machen: Das Phonak Charger Case ist Ladegerät, Trockenbox und schützendes Hartschalenetui in einem. Einfach die Hörgeräte am Abend hineinstellen und der nächste Tag kann kommen. Für unterwegs lässt sich das praktische Phonak Power Pack am Charger Case anbringen und ermöglicht bis zu siebenmaliges Aufladen unabhängig von einer Stromquelle. Der kompakte Phonak Mini Charger ist die platzsparende Ladeoption für die Reise.





Automatisch besser hören ? immer und überall

Das Herzstück der neuen Phonak Audéo B Hörgerätefamilie ist das weiterentwickelte Automatik-Betriebssystem AutoSense OS, das noch mehr Leistung und Klangqualität bietet. Es analysiert alle 0,4 Sekunden die Klangumgebung, erkennt automatisch jede Hörsituation und passt die Hörgeräte präzise und in Echtzeit an. Das Ergebnis: eine bessere Hörleistung und spürbar mehr Hörkomfort(2,3). Damit gehören auch umständliche manuelle Einstellungen über die Hörgeräte oder über Apps der Vergangenheit an. Dass die neuen Phonak Audéo B Hörgeräte dabei auch noch richtig gut aussehen, lässt sich auf den ersten Blick erkennen. Dass sie dazu auch noch vor Wasser und Staub geschützt sind (IP68-Zertifizierung), muss man dann schon selbst ausprobieren ? der nächste Regenschauer kommt bestimmt.



?Wir wollen Menschen mit Hörverlust Lösungen bieten, die ihnen optimales Verstehen ermöglichen und sich dabei unkompliziert in ihren Alltag integrieren ? daran arbeiten wir seit Jahrzehnten?, sagt Dr. Roger Baumann, Geschäftsführer Phonak. ?Wir freuen uns sehr, mit Audéo B-R ein Hörgerät zu präsentieren, dass neue Maßstäbe im Hinblick auf Leistung und Komfort setzt und das Leben seiner Träger spürbar erleichtern wird.?



Phonak Audéo B ist ab sofort in fünf Modellen, vier Technologiestufen und acht Farbvarianten verfügbar.



Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter: www.phonak.de



(1) Erwartete Betriebszeit, wenn voll aufgeladen ? inklusive 80 Minuten Wireless Streaming.

(2) Phonak Internal Report, Jan 2015. Results of investigation completed at University of Lübeck.

(3) Phonak Internal Report, Feb 2016. Symmetric Gain Study.



Phonak, Mitglied der Sonova Gruppe, mit Hauptsitz bei Zürich, Schweiz, wurde 1947 mit viel Leidenschaft und Begeisterung für Hörtechnologie gegründet. Auch 70 Jahre später ist dies weiter die treibende Kraft. Als führender Anbieter verfügt Phonak über das breiteste Produktportfolio von lebensverändernden Hörlösungen. Über kindgerechte Lösungen bis hin zur Versorgung von hochgradigem Hörverlust helfen wir Menschen dabei, sich sozial und emotional frei zu entfalten. Wir sind überzeugt, dass wir so die Lebensqualität verbessern können und eine Welt schaffen, in der jeder aktiv am Leben teilnehmen kann: Life is on.





Bei Phonak sind wir der Überzeugung, dass gutes Hören eine Voraussetzung dafür ist, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Seit mehr als 70 Jahren verfolgen wir unser Ziel, der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Wir verbessern die Lebensqualität von Menschen, damit sie sich sozial und emotional frei entfalten können. Life is on.

