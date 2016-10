Zinshaus diskret vermitteln

Mit Haferkamp Immobilien das vorhandene Wertpotenzial optimal ausschöpfen

(firmenpresse) - In Deutschland sind Immobilien nach wie vor eine sehr beliebte Anlageform. Die niedrigen Zinsen steigern die Bereitschaft, hohe Kaufpreise für Immobilien-Investitionen zu zahlen. Haferkamp Immobilien ist seit Jahrzehnten der Spezialist für den Kauf und Verkauf von Zinshäusern in Hamburg und Umgebung und steht seinen Kunden als kompetenter Partner zur Seite.



Momentan gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, ein Zinshaus zu verkaufen. Denn die aktuelle Zinslage erhöht die Bereitschaft der Käufer, für Immobilien-Investments tiefer in die Tasche zu greifen. Haferkamp Immobilien übernimmt für Renditeobjekte das komplette Asset-Management und berät Verkäufer dazu, wann es sich lohnt zu verkaufen und wie der beste Preis erzielt werden kann.



Über 50 Jahre hat Haferkamp seine Marktkenntnis und den Stamm seriöser und solventer Kaufinteressenten durch die Präsenz und Tätigkeit in Norddeutschland gezielt ausgebaut. Verkäufer von Zinshäusern profitieren davon, dass Haferkamp ein Objekt auf diese Weise sehr diskret vermitteln kann. Aber auch die anderen umfassenden Leistungen machen Haferkamp Immobilien zum optimalen Partner bei Immobilienverkäufen. Die Fachleute nehmen zu Beginn des Verkaufsprozesses eine professionelle Wertermittlung vor. Sie beziehen dazu eine Vielzahl von Faktoren, wie die bauliche Substanz, die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch Veränderungen im Umfeld, mit ein. Außerdem wird eine Mikro-Makro-Standortanalyse durchgeführt, um den Kaufpreis zu optimieren. Zum Leistungsspektrum von Haferkamp gehört ebenfalls die Bildung von EXIT-Strategien und die After-Sale-Kontaktpflege. Der Verkaufsprozess wird somit zuverlässig und vollständig durch die Immobilienmakler gestaltet und im Sinne des Kunden abgewickelt.



Die insgesamt 40 Mitarbeiter von Haferkamp haben sich jeweils auf bestimmte Fachgebiete wie zum Beispiel Investment-Immobilien spezialisiert. Die Abteilungen arbeiten jedoch eng zusammen und können jederzeit auf die Kompetenzen der anderen Teams zurückgreifen. So werden auch im Bereich Investment 50+ Wohn- und Geschäftshäuser, Zinshäuser, Wohnparks und Bürohäuser ab einem Gesamtverkaufspreis von fünf Millionen Euro abgedeckt, Kunden zur Vorgehensweise bei Kauf und Verkauf kompetent beraten und durch Research Reports und Prognoseberechnungen bei ihren Entscheidungen gewinnbringend unterstützt.





Haferkamp Immobilien bietet eines der größten Immobilienangebote in Hamburg und der gesamten Region. Seit 1966 überzeugen wir als inhabergeführtes Unternehmen durch erfolgreiche Immobilienvermarktungen und eine schriftliche Leistungsgarantie. Haferkamp Immobilien besitzt drei Filialen in Hamburg und wird überregional durch kompetente Netzwerk-Partner vertreten. Um Eigentümern einen passgenauen Service zu bieten, vereint Haferkamp die Geschäftsbereiche Wohnen, Miete, Commercial, Investment und Neubau unter einem Dach. Durch die enge Vernetzung der Kompetenzen bietet Haferkamp bereichsübergreifende, auf die Wünsche der Kunden abgestimmte Vermarktungsmöglichkeiten, die von individuellen Vermarktungsstrategien begleitet werden. Eigentümer profitieren von erstklassigem fachlichen Know-how, innovativem Prozessmanagement, transparenter Leistungsdokumentation und einem Netzwerk starker Partner. Der größte Vorteil für Haferkamp-Kunden ist ein im Großraum Hamburg bislang einzigartiges Matching-Tool, das die Interessen von Anbietern und Bewerbern abgleicht und optimal verbindet.



Haferkamp Immobilien GmbH

