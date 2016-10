Workshop Positionierung für Berater, Coaches, Trainer

Die PRofilBerater entwickeln mit Beratern, Coaches, Trainern in einem Workshop eine glasklare Positionierung und eine zugkräftige Marketingstrategie

Workshop Positionierung für Berater: die PRofilBerater

(firmenpresse) - "Wie kann ich das Profil meines, unseres Unternehmens schärfen?" "Welche Produkte, Leistungen stelle ich, stellen wir in das "Marketing-Schaufenster" meiner/unserer Unternehmung?" "Wie mache ich unsere Kunden darauf aufmerksam, dass es mich/uns gibt?" Vor solchen Fragen stehen Berater, Trainer und Coaches sowie größere Beratungsunternehmen beim Vermarkten ihrer Leistungen immer wieder - unter anderem, weil sie häufig keine definierte Marketing- und Vertriebsstrategie haben, die ihnen nicht nur sagt, wie sie das Interesse von Noch-nicht-Kunden wecken, sondern diese auch zum Vertragsabschluss führen.



Speziell für Einzelberater und Beratungsunternehmen, die vor dieser Herausforderung stehen, hat die auf die Marketingberatung von Beratungsunternehmen spezialisierte (Online-)Marketing- und PR-Agentur Die PRofilBerater GmbH, Darmstadt, den sogenannten 7PRO-Workshop (https://www.die-profilberater.de/marketing-berater-beratung/positionierung-berater/positionierung-workshop-berater-positionierungsworkshop/) "Positionierung & Marketing" entwickelt. Dieser ist dreistufig aufgebaut.



Vor dem eigentlichen Workshop senden die PRofilBerater dem Berater oder Beratungsunternehmen einen Fragebogen. Er soll den PRofilBeratern ein Bild von den Stärken, Zielen und bisherigen Marketing-/Vertriebsaktivitäten des jeweiligen Unternehmens vermitteln. Alle Workshop-Teilnehmer füllen diesen Fragebogen aus. Die ausgefüllten Fragebogen nebst den aktuellen Werbeunterlagen des Unternehmens werten die PRofilBerater anschließend aus, um bereits vor dem eigentlichen Workshop ein Gespür dafür zu entwickeln, wo Handlungsbedarf besteht und wohin die Reise gehen könnte.



Im Workshop selbst erarbeiten die PRofilBerater dann ausgehend vom konkreten Bedarf mit den Teilnehmer zum Beispiel, was das (künftige) Geschäftsfeld des Beratungsunternehmen ist und was seine (Kern-)Zielgruppen, seine "Schaufenster-Produkte" sowie seine zentralen "Kaufargumente" sind. Hierauf aufbauend definieren sie mit den Teilnehmern eine Marketing- und Vertriebsstrategie, die mit den Zielen und Ressourcen des Unternehmens korrespondiert. Außerdem verabreden sie mit ihnen konkrete Maßnahmen im Bereich Positionierung, Marketing und Vertrieb, um den Erfolg des Unternehmens mit System zu steigern und sicher zu stellen, dass es seine Ziele erreicht. Nach dem Workshop erhalten die Teilnehmer von den PRofilBeratern ein ausführliches Protokoll der Workshop-Ergebnisse mit einer konkreten To-do-Liste, was es in den kommenden Wochen, Monaten zu tun gilt.





Der Workshop dauert in der Regel bei Einzelberatern und kleinen Beratungsunternehmen einen Tag; bei größeren Beratungsunternehmen mit einem breiten Leistungsspektrum kann er auch 1,5 bis 2 Tage dauern. Sein Preis hängt außer von der Dauer auch von der nötigen Vorbereitungszeit und vom Ort ab, an dem der Workshop stattfindet. Die Workshops werden stets vom Inhaber der PRofilBerater GmbH, Bernhard Kuntz, geleitet, der unter anderem die Beratungsmarketing-Fachbücher "Die Katze im Sack verkaufen" und "Fette Beute für Trainer und Berater" schrieb. Nähere Infos über den 7PRO-Workshop "Positionierung & Marketing" finden Interessierte auf der Webseite der PRofilBerater (www.die-profilberater.de ).





Die PRofilBerater GmbH, Darmstadt, ist eine (Online-)Marketing- und PR-Agentur, die sich auf die Zielgruppe "Anbieter immaterieller Dienstleistungen" spezialisiert hat. Sie unterstützt unter anderem Bildungs- und Beratungsunternehmen beim Entwickeln und Vermarkten ihrer "Produkte", beim Konzipieren und Gestalten ihrer Marketing- und Vertriebsinstrumente und bei der Pressearbeit. Außerdem unterstützt sie Bildungs- und Beratungsanbieter in SEO-Fragen, so dass ihre Unternehmen sowie deren Webseiten eine gute Google-Platzierung erzielen und bei Suchabfragen im Netz schnell und häufig gefunden werden.

