payolution startet in Großbritannien

payolution geht mit Händler Odlo unter dem Motto"Jetzt kaufen, später bezahlen" live

(firmenpresse) - payolution, Spezialist für White Label E-Commerce-Lösungen, startet heute seinen Service unter dem Motto "Jetzt kaufen, später bezahlen" in Großbritannien.



Das Wiener Unternehmen payolution beginnt seine Präsenz auf diesem neuesten Markt mit der Integration der Bezahloption "Ratenzahlung" im Webshop von Odlo (https://odlo.com/uk/en-gb/), dem norwegischen Sportartikelhändler mit Niederlassungen quer durch Großbritannien und Europa.



payolution ist Teil der Paysafe Group, eines weltweiten Zahlungsdiensteanbieters. Der Start in Großbritannien ist der jüngste Expansionsschritt in einen neuen Europäischen Markt nach dem Markteintritt in den Niederlanden im vergangenen Juni.



Odlo als Anbieter von Sportbekleidung für hohe Ansprüche wird den White Label-Zahlungsservice von payolution einsetzen, um Transaktionen und die Administration des Checkouts zu verwalten. All dies geschieht im Hintergrund, sodass die Marke Odlo gegenüber dem Konsumenten stets im Vordergrund bleibt. payolution wickelt den gesamten Transaktionsprozess ab, bleibt selbst aber hinter den Kulissen und für den Konsumenten unsichtbar. So bleibt die starke Marke des Händlers während des ganzen Kaufprozesses präsent, und die positive Zahlungserfahrung trägt zur Kundenzufriedenheit bei. Das wiederum kann die Wahrscheinlichkeit für Wiederholungskäufe erhöhen. Zugleich entlastet dies den Händler vom Aufwand für die Verwaltung des Checkouts. payolution prüft zudem, ob die Transaktion durchgeführt werden kann, und gibt dem Händler sofort Rückmeldung - und übernimmt das Ausfallsrisiko.



Patrick McCabe, Head of Digital bei Odlo, zu dieser Zusammenarbeit: "Das Motto von Roar Lofterød Senior, Gründer von Odlo, war "immer einen Schritt voraus zu sein". Wir leben heute noch dieses Motto und wollen unseren Kunden ein Maximum an Bequemlichkeit bieten, wenn sie bei uns online einkaufen. Als Experte für Ratenzahlung trägt payolution zu einem nahtlosen Zahlungserlebnis bei und ermöglicht es den Kunden damit, ihre Einkaufsträume wahr zu machen. Das gilt speziell für Kunden, die eine rasche Finanzierung mit flexiblen Rahmenbedingungen schätzen. Oder anders gesagt: Der Käufer kann seinen Einkauf gleich genießen und erst später bezahlen."





Laut einer Studie von Verdict Financials aus 2016 rechnen Experten zwischen 2014 und 2018 mit einem Anstieg im britischen Online-Handel von 10,7%. 2018 soll der Gesamtumsatz des britischen Online-Handels 237 Mrd. Euro erreichen. Konsumenten in Großbritannien kaufen online besonders Reisen (Transport und Unterkunft), was alleine 24,9% des dortigen Gesamtumsatzes im Internet bedeutet. Lebensmittel mit 14% und Bekleidung/Schuhe mit 11,6% folgen danach. Nur 40% aller Online-Einkäufe in Großbritannien werden übrigens mit Kreditkarte bezahlt, sodass für alternative Zahlungsmethoden großes Potenzial besteht.



payolution steht selbstverständlich auch Händlern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden offen, die Waren an Kunden in Großbritannien ausliefern, die innovative Zahlungsmöglichkeiten wünschen.



Bernhard Linemayr, CEO von payolution, erklärt dazu: "Der Schritt in neue Märkte ist ein zentraler Punkt unserer Wachstumsstrategie. Angesichts der hohen Nachfrage der Käufer in Großbritannien nach alternativen Zahlungsmethoden, die mehr Wahlmöglichkeit eröffnen, ist für uns jetzt der richtige Zeitpunkt, um diesen Markt zu betreten. Unsere Lösung "Ratenzahlung" ist besonders für höherpreisige Waren oder umfangreichere Bestellungen optimal. Mit einer Lösung nach dem Motto "Jetzt kaufen, später bezahlen" können Käufer die Vorteile von Ratenzahlung genießen, ohne dafür Zinsen zu bezahlen und den Kauf abschließen, bevor eine Zahlung ausgelöst wurde. Darum können Händler, die Ratenzahlung anbieten, komplett neue Zielgruppen erreichen."





Über payolution

payolution ist Teil der Paysafe Group und bietet innovative Online-Zahlungslösungen wie Rechnungskauf, Ratenzahlung, Monatsrechnung und Elektronische Lastschrift in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien. Seit 2011 konzentriert sich payolution auf White Label-Lösungen und wickelt die gesamte Zahlungstransaktion im Hintergrund der Händlermarke ab. payolution hilft den Händlern beliebte, sichere und sinnvolle Zahlungslösungen für Ihre Kunden zu bieten.



Über Paysafe

Paysafe bietet digitale Zahlungs- und Transaktionslösungen für Unternehmen und Konsumenten weltweit. Durch digitale wallets, Prepaid-Lösungen, Zahlungsabwicklung und Ausgabe von Zahlungskarten ermöglicht Paysafe rasche, bequeme und sichere Zahlungen (im Voraus, Sofortzahlung und spätere Zahlung). Paysafe ist überzeugt, dass jedes Stadium im Bezahlprozess einfach und sicher sein soll. In zwanzig Jahren Erfahrung hat sich Paysafe das Vertrauen von Händlern und Konsumenten in mehr als 200 Ländern erworben und ermöglicht Zahlungen mit mehr als 100 Arten von Zahlungsoptionen und in 40 Währungen. Paysafe bietet Multi-Plattform-Produkte mit Schwerpunkt auf Emerging Payment-Technologien wie Mobile Payments. Das Marken-Portfolio von Paysafe umfasst NETELLER® und Skrill®, MeritCard, paysafecard®, payolution®, Income Access and FANS Entertainment. Die Paysafe Group plc ist an der London Stock Exchange unter dem Symbol (PAYS.L) gelistet. Mehr Information unter www.paysafe.com.

