Trotz Brexit: Geschäftserwartung der Unternehmensberater steigt

(ots) - Trotz Brexit und den weltweit zu beobachtenden

wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten hat sich die Stimmung

in der deutschen Consultingwirtschaft gegenüber den letzten Quartalen

verbessert. In der aktuellen Geschäftsklima-Befragung des

Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) für das III.

Quartal 2016 ist der Indexwert nach dreimaligem Rückgang wieder um

7,5 Punkte auf 28,0 Punkte angestiegen. 40 Prozent der

Unternehmensberater bezeichnen ihre aktuelle Geschäftslage als gut,

44 Prozent als zufriedenstellend. Für die kommenden sechs Monate

erwarten 38 Prozent sich weiter verbessernde Geschäftsaussichten

(II.Quartal 2016: 33 %). Lediglich sechs Prozent befürchten eine

ungünstigere Entwicklung (II.Quartal 2016: 11 %). Der quartalsweise

vom BDU erhobene Konjunkturindikator folgt mit dieser Entwicklung dem

Anstieg des vom ifo-Institut erhobenen Konjunkturbarometers für die

gesamtdeutsche Wirtschaft. Der ifo-Geschäftsklimaindex war im

September entgegen allen volkswirtschaftlichen Prognosen stärker als

erwartet angestiegen.



Am positivsten bewerten IT-Beratungen die aktuelle Geschäftslage.

Zweidrittel haben hier ihre Unternehmenssituation für das III.

Quartal 2016 als gut bezeichnet. Für die weitere Geschäftsentwicklung

in den kommenden sechs Monaten sind die Strategieberater und die

IT-Berater besonders optimistisch. Beim Blick auf die

Klientenbranchen zeigt sich, dass derzeit besonders die

Konsumgüterindustrie, das Verarbeitende Gewerbe sowie die

TIMES-Branche zur aktuell guten Branchensituation im Consulting

beitragen. Für das kommende Halbjahr erwarten die Unternehmensberater

vor allem eine gute Nachfrage aus der Konsumgüterindustrie, dem

Fahrzeugbau sowie dem Maschinenbau.



Hintergrund: Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)

fragt vierteljährlich analog des IfO-Geschäftslima-Index die



Einschätzung seiner Mitgliedsunternehmen zur aktuellen

Branchenkonjunktur ab. An der Geschäftsklima-Befragung Herbst 2016

haben insgesamt rund 250 Unternehmens- und Personalberater

teilgenommen.



Auszüge aus der aktuellen BDU-Geschäftsklimabefragung für das 3.

Quartal 2016 können hier abgerufen werden.







