Ehen von Minderjährigen: Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen

(ots) - Anlässlich der laufenden Diskussion um

Rechtsänderungen zu Ehen von Minderjährigen, die im Ausland

geschlossen worden sind, empfiehlt das Deutsche Institut für

Menschenrechte, dass jeder Einzelfall geprüft und auf Grundlage des

Kindeswohls entschieden werden sollte.



Eine pauschale Unwirksamkeit kann im Einzelfall zu problematischen

Situationen für die Minderjährigen führen. Bei Kindern ab 14 Jahren

gilt es daher, den Einzelfall zu betrachten und jeweils individuell

das Kindeswohl abzuwägen. Würden die Ehen generell für unwirksam

erklärt, würde das bedeuten, dass sie nie bestanden haben. Damit

gingen alle Rechte verloren, die sich aus einer Ehe für die Eheleute

und für die in der Ehe gezeugten Kinder ergeben. Die Minderjährigen

hätten keine Unterhaltsansprüche, Kinder würden ohne anerkannten

Vater ihren Erbanspruch verlieren und als illegitim angesehen. Damit

wären die verheirateten Minderjährigen und die Kinder ins soziale

Abseits gedrängt und eine Rückkehr in die Heimatländer könnte

unmöglich werden.



Aus dem richtigen menschenrechtlichen Ziel einer weltweiten

Ehemündigkeit ab 18 Jahren lässt sich nicht die Schlussfolgerung

ziehen, dass Staaten Ehen von Minderjährigen, die nach ihrem

Heimatrecht wirksam geschlossen sind, aus menschenrechtlichen Gründen

ausnahmslos als unwirksam behandeln sollen. Ein Eintreten gegen Ehen

von Minderjährigen weltweit steht nicht im Widerspruch zu einem

differenzierten Herangehen an bereits geschlossene Ehen in

Deutschland.



Ein Verbot in Deutschland von Minderjährigen-Ehen, die im Ausland

geschlossen worden sind, verhindert die Eheschließungen im

Herkunftsland nicht. Dazu müssten die Ursachen in diesen Ländern

bekämpft werden. Minderjährige heiraten beispielsweise vermehrt vor

der Flucht, da sie auf Schutz vor sexuellem Missbrauch während der

Flucht hoffen. Das Kindeswohl der Betroffenen muss das Leitprinzip



für die Entscheidung sein, wie mit der einzelnen, bereits bestehenden

Ehe umzugehen ist. Das Institut empfiehlt daher, das Kindeswohl als

Kriterium der Entscheidung des Familiengerichts über die Aufhebung

der Ehemündigkeit zu stärken.



Heute tagt die Bund-Länder-AG im Bundesministerium für Justiz und

Verbraucherschutz. Sie erarbeitet derzeit einen Regelungsvorschlag.

Sie prüft auf Anregung der Justizministerkonferenz der Länder, ob das

Ehemündigkeitsalter in Deutschland generell auf 18 Jahre angehoben

werden soll. Zudem soll geprüft werden, ob nach ausländischem Recht

geschlossene Ehen die Anerkennung in Deutschland versagt werden soll,

wenn keine Ehemündigkeit nach deutschem Recht besteht.



Weitere Informationen



Positionspapier "Ehen von Minderjährigen: das Kindeswohl in den

Mittelpunkt stellen".

http://ots.de/MBMFe







