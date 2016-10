Huawei ist neues Mitglied von "Deutschland sicher im Netz"

(ots) - Huawei ist seit dem 1. Oktober Mitglied der

IT-Sicherheitsinitiative "Deutschland sicher im Netz" (DsiN). Huawei

hat in diesem Zuge bereits zur Verbreitung eines DsiN-Projektes für

digitale Sicherheit von Berufsschülern ("Bottom up") beigetragen und

wird als ordentliches Mitglied sein Engagement für mehr IT-Sicherheit

in Deutschland weiter ausbauen.



Torsten Küpper, Vice President und Mitglied der Geschäftsleitung

von Huawei Technologies Deutschland, freut sich auf die

Zusammenarbeit: "Durch die digitale Revolution wird der gesamte

Alltag verändert. Verbraucher und Unternehmen müssen daher ihr

Bewusstsein für einen sicheren Umgang mit Internet und IT schärfen.

Durch unsere Mitgliedschaft bei Deutschland sicher im Netz übernehmen

wir gerne gesellschaftliche Verantwortung und leisten gemeinsam mit

den anderen Unternehmen, Vereinen und Branchenverbänden unseren

Beitrag für mehr IT-Sicherheit."



Auch Dr. Michael Littger, Geschäftsführer von DsiN sieht der

Zusammenarbeit optimistisch entgegen: "Mit Huawei haben wir ein

weltweit führendes Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche

als Mitglied gewonnen. Deutschland sicher im Netz stärkt damit sein

Profil als zentraler Ansprechpartner für Verbraucher und

mittelständische Unternehmen für die Themen rund um den sicheren

Umgang mit Internet und Informationstechnik. Wir danken Huawei für

die Unterstützung und freuen uns insbesondere, dass sich Huawei sich

mit einem eigenen Handlungsversprechen im Bildungsbereich engagieren

wird."



Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) wurde vor 10 Jahren als

Ergebnis des ersten IT-Gipfels der Bundesregierung ins Leben gerufen.

Der Verein hat das Ziel, bei Verbrauchern und Unternehmen das

Bewusstsein für einen sicheren Umgang mit Internet und IT zu fördern,

sowie einen praktischen Beitrag für mehr IT-Sicherheit zu leisten.



Für DsiN übt das Bundesministerium des Innern (BMI) die

Schirmherrschaft aus.



Zu den zahlreichen Partnern von DsiN gehört auch das Bundesamt für

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). In der Digitalen Agenda

der Bundesregierung wurde DsiN mit verstärkter Aufklärungsarbeit

betreut. Die Aktivitäten des Vereins und seiner Mitglieder,

Handlungsversprechen genannt, werden als nachhaltige Service-Angebote

zur Verfügung gestellt.



Die Unterstützung von Huawei für das DsiN-Projekt "Bottom up"

erfolgte anlässlich des Führungskräftekongresses 2016 des

Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen

e.V. (BLBS) Hier trafen Führungskräfte aus dem beruflichen Schulwesen

sowie Bildungsexperten und Vertreter der Ministerien zusammen, um

über die aktuelle Herausforderung "Digitalisierung und Arbeitsmarkt"

zu diskutieren.



ÜBER HUAWEI



Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein

Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen

Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 170.000

Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier

Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern

tätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und

Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und

Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28

Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und

beschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München

befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von

Huawei. Weitere Informationen unter www.huawei.com/de/



ÜBER DEUTSCHLAND SICHER IM NETZ



DsiN wurde im Rahmen des 1. Nationalen IT-Gipfels ins Leben

gerufen mit dem Ziel, als Ansprechpartner für Verbraucher und

Unternehmen konkrete Hilfestellungen für mehr Sicherheitsbewusstsein

im Netz zu leisten. In Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern und

Partnern entwickelt der Verein Strategien und Maßnahmen zum sicheren

Umgang in der digitalen Welt. In der Digitalen Agenda der

Bundesregierung wurde beschlossen, die Unterstützung und

Zusammenarbeit mit DsiN zu verstärken. 2007 übernahm das

Bundesministerium des Innern die Schirmherrschaft für DsiN. Weitere

Informationen unter www.sicher-im-netz.de







