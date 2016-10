Erster Katamaran als Charteryacht im Segelrevier Schweden

Für die kommende Segelsaison 2017 bietet ARGOS Yachtcharter erstmalig einen Charter-Katamaran für Segeltörns in den schwedischen Schären an.

Segeln in den schwedischen Schären (Bildquelle: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se)

(firmenpresse) - Für die kommende Segelsaison 2017 bietet ARGOS Yachtcharter erstmalig einen Charter-Katamaran für Segeltörns in den schwedischen Schären (http://www.argos-yachtcharter.de/yachtcharter/schweden/stockholm-und-stockholmer-schaeren) an. Der Katamaran sowie weitere Segelyachten aus der neuen Flotte des ARGOS-Charterpartners Dream Yacht Charter in Schweden (http://www.argos-yachtcharter.de/yachtcharter/schweden) können für Törns ab April 2017 bereits auf der Hamburger Messe Hanseboot 2016 gebucht werden. Ausgangspunkt ist die in ca. 20 km östlich zu Stockholm gelegene Marina Gåshaga auf der Insel Lidingö inmitten des Stockholmer Schärengartens. Von hier aus eröffnet sich ein einmaliges Segelrevier mit einer zauberhaften Landschaft. Die unzähligen kleinen Inseln bieten maximale Abwechslung für einen erlebnisreichen Schweden-Törn.



Charterflotte

Das Charterangebot (http://www.argos-yachtcharter.de/suche) der schwedischen Dream Yacht Flotte umfasst drei moderne Segelyachten aus der französischen Werft Dufour: Dufour 382 GL mit 3 Kabinen und zwei Nasszellen (ab EUR 1.760 pro Woche), Dufour 382 GL mit 3 Kabinen und 2 Nasszellen (ab EUR 2.000 pro Woche) sowie die Dufour 460 GL mit

4 Kabinen und 4 Nasszellen (ab EUR 2.500 pro Woche). Highlight der Flotte - und bisher einmalig in Schweden - ist der Katamaran Bali 4.0, der mit 6 Kabinen und 4 Nasszellen auch für große Crews ausreichend Platz bietet. Charterpreis ab EUR 3.100 pro Woche.



Für die kühle Jahreszeit verfügen alle Yachten der Flotte über eine Heizung, die für angenehme Temperaturen an Bord sorgt. Für sportliches Segeln durch die Schärengärten sorgen gelattete Großsegel mit Lazy Jacks. Sowohl der Katamaran als auch die Segelyachten sind werftfrisch aus dem Baujahr 2017.



Segelbedingungen

Schweden bietet im Hochsommer meist gutes Wetter mit optimalen Voraussetzungen für Segler: Der Schärengarten um Stockholm ist in dieser Zeit ein Schwachwind-Revier mit durchschnittlichen Windstärken von 3 bis 4 Beaufort. Am späten Vormittag setzt bei Hochdrucklagen eine angenehme Seebrise ein, die sich tagsüber langsam steigert und gegen Abend wieder einschläft. Wie überall können Kaps und Inselpassagen starke Abweichungen in Windrichtung und -stärke verursachen.





Anreise & Transfer

Eine direkte Flugverbindung nach Stockholm Arlanda Airport bietet z.B. Skandinavian Airlines oder Lufthansa von verschiedenen deutschen Flughäfen an, in den Sommermonaten bereits ab 170,- Euro pro Person. Die Transferzeit vom Flughafen zur Charterbasis beträgt etwa eine Stunde. Sowohl die Flüge für die Crew als auch der Transfer zur Basis bzw. zurück zum Flughafen können zusammen mit der Charteryacht über ARGOS gebucht werden.



Aysegül Inceören erklärt: "Bisher können nur Segelyachten im schwedischen Revier gechartert werden. Mit der Bali 4.0 ist Dream Yacht der erste Charterpartner, der einen Katamaran in Schweden als Charteryacht anbietet. Binnen kürzester Zeit haben wir bereits zahlreiche Anfragen für die kommende Saison erhalten, sodass diese zeitnah schnell ausgebucht sein wird. Als Alternative bietet die neue Flotte werftfrische Dufour Segelyachten an - alle aus dem Baujahr 2017. Ein sportliches Segeln durch die Schären ist somit garantiert."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.argos-yachtcharter.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

// Das Unternehmen Argos Yachtcharter Argos Yachtcharter - heute eine der führenden unabhängigen Charteragenturen - wurde 1979 von Aysegül und Cengiz Inceören gegründet. Bora Inceören - seit 2004 dabei - ist inzwischen Zweiter Geschäftsführer. Am Hauptsitz in Wiesbaden sind elf Mitarbeiter beschäftigt. Die Münchner Filiale leitet Dipl. Kfm. Sena Er. Weltweit umfasst das aktuelle Angebot der Agentur rund 7.500 Charteryachten in über 30 Destinationen und 20 Ländern. Über Argos Yachtcharter können Segelyachten, Katamarane, Motorboote und Hausboote aus den Flotten führender Veranstalter wie Dream Yacht Charter, Sunsail, Moorings und Kiriacoulis gechartert werden. Flottillensegeln, Regatten, Kojen- und Kabinencharter, Mitsegelangebote sowie Crewed Yachten (mit Koch und Skipper) des Premium-Veranstalters Moorings sind ebenfalls Teil des Angebots. Flüge sowie Transfers bis in die Marina können, je nach Reiseziel, mit der Yacht gebucht werden. Die Kaufcharter-Programme von renommierten Veranstaltern wie Dream Yacht Charter, Navigare Yachting, Sunsail, Moorings und Kiriacoulis bilden im Unternehmen neben dem Yachtcharter-Angebot einen eigenen Geschäftsbereich.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ARGOS Yachtcharter& Touristik GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ARGOS Yachtcharter & Touristik GmbH

Aysegül Inceören

Storchenallee 5

65201 Wiesbaden

mail(at)argos-yachtcharter.de

0611-66051

http://www.argos-yachtcharter.de



Datum: 19.10.2016 - 11:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1414202

Anzahl Zeichen: 3461

Kontakt-Informationen:

Firma: ARGOS Yachtcharter& Touristik GmbH

Ansprechpartner: Aysegül Inceören

Stadt: Wiesbaden

Telefon: 0611-66051





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung