Die verrocchio-Ausbildung zum Innovation Coach Master

Wie können Führungskräfte oder Mitarbeiter die Innovationskultur eines Unternehmens verbessern? Das verrocchio Institute for Innovation Competence hat die Antwort.

Jetzt am verrocchio Institute zum Innovation Coach Master ausbilden lassen!

(firmenpresse) - Vor vielen Jahren hat sich der Begriff "Human Resources" eingebürgert. Dennoch liegt eine erfolgskritische Ressource in vielen Unternehmen noch immer brach: die interne Innovationskultur. Mit der Ausbildung zum Innovation Coach Master schafft das Düsseldorfer verrocchio Institute for Innovation Competence hier Abhilfe.



Für wen eignet sich die Ausbildung? "Führungskräfte und Mitarbeiter, die mit gezieltem Know-how die Innovationskultur nachhaltig verbessern wollen", erklärt Benno van Aerssen, einer der beiden Gründer des Instituts. "Das kann in einer einzelnen Abteilung geschehen, aber auch das ganze Unternehmen umfassen."



Zu den Themen gehört unter anderem die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Early Prototyping und Kommunikation in Innovationsprozessen. "Das Wort "Innovation" hat sich in den letzten Jahren zu einem Modebegriff entwickelt", so Christian Buchholz, die andere Hälfte des Gründerduos. "Wir möchten Menschen das Handwerkszeug geben, Innovation konkret im Unternehmenskontext anzuwenden."



Wer sich am verrocchio Institute als Innovation Coach Master zertifizieren lassen will, sollte bereits die Ausbildung zum Innovation Practitioner abgeschlossen haben. Die nächsten Termine finden am 29. und 30. März (1. Teil) und am 26. und 27. April (2. Teil) in Düsseldorf und Florenz statt. Mehr Informationen dazu gibt es auf http://www.innovationcoach.de/inhalt/module/



Näher Informationen zum verrocchio Institute for Innovation Competence unter: www.verrocchio-institute.com (http://www.verrocchio-institute.com)



Und hier geht es zur ursprünglichen Meldung (http://www.verrocchio-institute.com/newsroom/).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.verrocchio-institute.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im "verrocchio" Institute for Innovation Competence wird die Innovationskompetenz von Unternehmen, Organisationen und Menschen gesteigert. Hier wird Innovationswissen angereichert und nutzbar gemacht für die Praxis. Die Gründer - der Innovationskünstler Benno van Aerssen und Mindset Creator Christian Buchholz - sind die Experten, wenn es um die Entwicklung von neuen Ideen und eine nachhaltige Innovationskultur geht. Sie haben Erfahrung in einer Vielzahl von unterschiedlichen Branchen, im Mittelstand genauso wie bei Großkonzernen.Kunden beschreiben diese Kombination von Kreativität, Klarheit und Struktur als einzigartig.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Verrocchio Institute for Innovation Competence GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Verrocchio Institute for Innovation Competence GmbH

Christian Buchholz

Achillesstr. 10

40545 Düsseldorf

mail(at)verrocchio-institute.com

+49 211 3160516

http://www.verrocchio-institute.com



Datum: 19.10.2016 - 11:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1414204

Anzahl Zeichen: 1880

Kontakt-Informationen:

Firma: Verrocchio Institute for Innovation Competence GmbH

Ansprechpartner: Christian Buchholz

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 211 3160516





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung