Günstiger Treibstoff bedeutet geringere Kosten, geringere Preise und höhere Gewinne

Die moderne, wettbewerbsorientierte Geschäftswelt verlangt immer höhere Effizienz. Halten Sie die Treibstoffkosten für Ihren Kurierdienst im Rahmen, indem Sie moderne Technologie einsetzen.

(firmenpresse) - Die Leitung von Speditionsunternehmen und Kurierdiensten ist sehr kostenintensiv, mit hohen Ausgaben für Löhne, den Erwerb und die Instandhaltung von Fahrzeugen, Versicherungs- und Treibstoffkosten. Je nach Fahrzeugtyp und jährlicher Fahrleistung, können die Treibstoffkosten zwischen 17 und unglaublichen 32% Ihrer jährlichen laufenden Kosten ausmachen (FTA - Fuel as a percentage of HGV operating costs).



Technologie verringert Ihre Treibstoffkosten



In den letzten Jahren gab es immer wieder technische Entwicklungen, die die Treibstoffeffizienz der Fahrzeuge verbessert haben. Aber in der äußerst wettbewerbsorientierten Welt der Kurier- und Speditionsdienste besteht weiterhin die Notwendigkeit Kosten zu reduzieren, um konkurrenzfähig zu bleiben und einen Kundenservice zu zuverlässigen und vernünftigen Preisen anbieten zu können und dabei trotzdem noch Gewinn zu machen.



Eine Methode, die von vielen Unternehmen angewendet wird, ist die Nutzung von Tankstellennetzwerken, die den Unternehmen die Möglichkeit bieten, günstigen Betankungsservice zu nutzen und mit einer Tankkarte, statt einer Kreditkarte oder bar zu bezahlen.



Allstar Ones landesweite Tankarte und App



Allstar ist mit über 7.600 Tankstellen eines der größten Tankstellennetzwerke in Großbritannien. An 1.780 Tankstellen bietet Allstar auch einen Diesel Discount Service an. Allstar ist stolz darauf, mehr zu sein als ein weiterer Tankstellenkartenanbieter. Sie bieten ihren Kunden deshalb eine große Auswahl an logistischen Services, die darauf ausgerichtet sind, das Leben der Lastwagenfahrer auf der Fahrt einfacher zu machen.



Aufgrund der weiten Verbreitung von Smartphones und guten Internetverbindungen bietet Allstar jetzt zudem auch eine App an, die den Fahrern dabei hilft,Allstar-Tankstellen auf ihren Routen zu finden.



Die „Co-Pilot“ genannte App verbindet sich mit Google Maps und funktioniert dann wie ein Navigationssystem, dass die Allstar Tankstellen auf der Route des Fahrers anzeigt. Tankstellen mit Diesel Discount werden durch ein spezielles Icon markiert und Pop-Up-Nachrichten zu Rabattmöglichkeiten können Ihnen dabei helfen, mehr als 2 Cent pro Liter zu sparen.





Die App ist erhältlich für Android, iOS und Windows-Geräte und wird täglich aktualisiert, um sicherzustellen, dass die neusten Informationen angezeigt werden.



Keyfuels überschreitet die 2.000er Marke



Keyfuels ist ein weiterer Anbieter für Tankkarten in Großbritannien, der Service für LKWs und Kleintransporter bereithält und von vielen Speditionsunternehmen für ihre Kurierdienste genutzt wird.



Keyfuels hat kürzlich bekanntgegeben, dass ihr Tankstellennetzwerk jetzt aus über 2.000 Tankstellen besteht. Das Netzwerk von Keyfuel besteht aus Diesel- und Benzintankstellen und umfasst das gesamte Spektrum von Treibstoffunternehmen und Anbietern auf dem Markt. So können Sie weiterhin Ihren bevorzugten Treibstoff verwenden, aber dennoch von Keyfuels reduzierten Preisen profitieren.



Keyfuel wurde 1981 mit nur sieben Tankstellen gegründet. Heute, 35 Jahre später, können Tankstellen von Keyfuel überall gefunden werden. Neben Tankstellen bietet Keyfuel außerdem ein breites Spektrum an Treibstoff-Management-Services an und macht dadurch die Regelung und Überwachung von Treibstoffkosten für jeden einfacher.



Fahren Sie weiter und bleiben Sie profitabel



Kurierdienste sind ein wichtiger Bestandteil der logistischen Infrastruktur in Großbritannien. Ohne diese wichtigen Services würden Unternehmen im ganzen Land erhebliche Lieferschwierigkeiten haben. Aber die Konkurrenz schläft nicht, die Erwartungen der Kunden sind hoch und die laufenden Kosten steigen stetig an. Moderne Technologie und auf ihr basierende Hilfsmittel helfen Ihnen dabei, Treibstoffkosten zu reduzieren, ohne Ihr Serviceniveau oder Ihre Profite negativ zu beeinflussen.





http://courierexchange.co.uk/



CX ist eine Online-Handelsplattform, die Kuriere mit leeren Fahrzeugen verbindet und Gewerbetreibende mit Ladungen, die geliefert werden müssen.

Kommentare zur Pressemitteilung