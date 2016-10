Das neue beauty.camp der die2 GmbH

(firmenpresse) - Der neue Online-Shop des Beratungs- und Vertriebsunternehmens die2 GmbH bietet ab sofort eine Vielzahl von hochwirksamen Naturkosmetik- und Kosmetikprodukten in einem trendigen, attraktiven Online-Shop unter www.beauty.camp (https://www.beauty.camp/) an.



Bei einem sich kontinuierlich erweiterndem Warenangebot vertreibt der Online-Shop www.beauty.camp insbesondere die Produkte der Marken RossPharma mit Sitz in Italien, UTSUKUSY COSMETICS aus Spanien und der Juka Cosmetic AG mit Sitz in Deutschland.

Natürlich sind bei Bestellung der Produkte eine schnelle Lieferung und ein Rückgaberecht der Artikel garantiert. In Deutschland ist ab 25? Bestellwert, in Österreich und der Schweiz jeweils ab 75? die Lieferung kostenfrei.



Auch wenn Sie nach dermokosmetischen Pflegeprodukten suchen, werden Sie bei www.beauty.camp fündig. Die Produktpalette erstreckt sich von Gesichtsreinigern, Peelings, Masken, und Antifaltenseren und -cremes über Lotionen, Körperölen, straffenden bzw. feuchtigkeitsspendenden Cremes, Narbencremes, Nagelstiften bis hin zu Intimpflegeprodukten und vieles mehr was Körper und Haut zugute kommt und sich wohltuend auswirkt.

Selbstverständlich ist auch speziell für den Mann ein umfangreiches Angebot an Antifalten- Seren, After Shaves und Gesichtscremes im Sortiment.



Die Beratungs- und Vertriebsgesellschaft die2 GmbH startete mit dem Vertrieb der Marke RossPharma zunächst in Deutschland. Aufgrund zahlreicher positiver Resonanzen sind diese hochwirksamen Produkte nun auch in Österreich erhältlich. Auch die Produkte der UTSUKUSY COSMETICS sind in Deutschland nur exklusiv über die die2 GmbH zu beziehen.



Der neue Online-Shop des Beratungs- und Vertriebsunternehmens die2 GmbH bietet ab sofort eine Vielzahl von hochwirksamen Naturkosmetik- und Kosmetikprodukten in einem trendigen, attraktiven Online-Shop unter www.beauty.camp an.

