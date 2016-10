Warum Sie auf längerfristiger Basis lieber auf Antibioteka verzichten sollten!

Sie kennen das bestimmt auch. Man ist krank, die Nase ist und der Husten bedrängt einem schon den ganzen Tag. Die meisten Leute rennen nun schon formlich zum Arzt, um sich irgendein Antibiotikum verschreiben zu lassen. Warum Sie das aber auf längerfristiger Sicht sogar krank machen kann, erfahren Sie in diesem Artikel!

(firmenpresse) - Kennen Sie das, wenn Sie eine Sache so oft machen, sodass es ihnen gar nicht mehr schwer fällt, und es fast schon automatisch geworden ist? Genau so geht es den Bakterien, die es dann immer mit den gleichen Antibiotikum zu tun haben. Irgendwann gewöhnen sie sich daran, und es wird ein Kinderspiel für sie sein diese zu bekämpfen.



Man sollte daher so gut wie es geht auf die chemische Variante verzichten und versuchen auf eine pflanzliche Alternative zurück zu greifen, und das ist auch gar nicht mal so schwer mit einem Cistustee!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cistustee.info/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mehrak

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 12:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1414271

Anzahl Zeichen: 868

Kontakt-Informationen:

Firma: Mehrak

Ansprechpartner: mehrak

Stadt: Köln



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung