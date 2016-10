Fahren auf “Smart Motorways“

Autobahnen mit Verkehrsleitsystem halten den Verkehrsfluss aufrecht, und wenn Sie einen Kurierdienst haben, wissen Sie, dass das sehr wichtig ist. Hier sind eine paar Hinweise zur Nutzung von Autobahnen mit Verkehrsleitsystem.

(firmenpresse) - Wenn Sie einen Kurierdienst haben und deshalb viel Zeit auf Autobahnen verbringen, dann sind Autobahnen mit Verkehrsleitsystem für Sie wahrscheinlich nichts Neues.



Was ist ein “Verkehrsleitsystem”?



Zuerst einmal: Es hat Nichts mit mobiler Technologie wie Smartphones zu tun, aber es hilft dem Fahrer dabei, eine schnellere und sicherere Fahrt zu haben.



In Großbritannien wurde der erste sogenannte „Smart Motorway“ auf der M42 in den West Midlands im Jahr 2006 eröffnet. Das als „Active Traffic Management“ (ATM) bekannte System soll den Verkehrsfluss regulieren und die Verkehrskapazität erhöhen. Dies wird erreicht, indem variable Geschwindigkeitsbegrenzungen eingesetzt werden und in Hauptverkehrszeiten der Standstreifen als zusätzliche Fahrbahn verwendet wird. Wenn Sie schon mal von „Controlled Motorways“ gehört haben, handelt es sich dabei um ein ähnliches System, der Standstreifen wird allerdings nicht als zusätzliche Fahrbahn genutzt.



Für alle Autofahrer im Allgemeinen und Fahrer von Kurierdiensten im Besonderen führen „Smart Motorways“ zu einem angenehmeren Verkehrsfluss, zuverlässigeren Fahrtzeiten und einer erheblichen Reduktion von Unfällen, Lärm und Emissionen. Insgesamt erreichen Sie ihr Ziel schneller, sicherer, verbrauchen dabei weniger Treibstoff und haben eine angenehmere Fahrt.



Tipps & Hinweise für die Nutzung von “Smart Motorways”



Besonders wichtig zu wissen ist: auf einem „Smart Motorway“ wird der Standstreifen als „Fahrbahn 1“ bezeichnet. Wenn Sie einen Hinweis in Bezug auf „Fahrbahn 1“ sehen oder hören, müssen Sie wissen, was das bedeutet.



Das rote “X”



“Smart motorways” zeichnen sich durch ein System von digitalen Schilderbrücken aus, die den Fahrern Verkehrshinweise geben. Eines der wichtigsten ist das große, rote „X“. Es bedeutet, dass diese Spur für den Verkehr gesperrt ist! Für die Sperrung kann es viele Gründe geben – Unfälle, herumliegende Teile, Öl auf der Fahrbahn, das Freihalten einer Spur für Rettungsdienste, etc. Wenn Sie auf einer Spur fahren, auf der das rote X angezeigt wird, sollten sie unverzüglich die Fahrbahn wechseln. Eine Nichtbeachtung könnte zu einem Bußgeld führen und sogar Ihr oder das Leben anderer gefährden.





Geschwindigkeitsbegrenzungen



Als Kurierdienstfahrer ist Ihr Führerschein extrem wichtig. Der Verlust des Führerscheines kann Sie wirtschaftlich ruinieren und das Sammeln von zu vielen Punkten ist auch keine gute Idee. Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die auf den verschiedenen Fahrbahnen angezeigt werden. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die in einem roten Kreis angezeigt wird, ist zwingend und ihre Überschreitung kann zu einem Bußgeld oder Punkten führen. Vergessen Sie nicht, dass für unterschiedliche Fahrbahnen eventuell verschiedene Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden. Wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt wird, hat die nationale Höchstgeschwindigkeit Gültigkeit.



Benutzung von Fahrbahn 1 (Standstreifen)



Eine durchgezogene weiße Linie zeigt den Standstreifen an. Wenn über dem Standstreifen eine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt wird, kann dieser auch als Fahrbahn genutzt werden. Wenn nicht, sollten Sie ihn nur in Notfällen als Fahrbahn verwenden.



Hinweis: In manchen Abschnitten der “Smart Motorways“ wird der Standstreifen durchgängig als Fahrbahn 1 verwendet – hier wird die weiße Linie ein gestrichelter Streifen sein.



Weitere Informationen über das smarte Fahren auf „Smart Motorways“ finden Sie im how-to guide der Regierung.





