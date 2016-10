VIVITEK QUMI Q8 DER ERSTE FULL HD-PROJEKTOR IM TASCHENFORMAT

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Mit dem neuen Taschenprojektor Qumi Q8 gelingt Vivitek ein echter Clou: Einschalten und die Lieblingsinhalte in 1080p Full HD Auflösung genießen. Dabei projiziert der Qumi Q8 Bilder, Fotos oder Filme problemlos vom Mobilgerät (Android oder iOS) auf nahezu jede Fläche und garantiert damit Kinoatmosphäre nicht nur zu Hause.



Der Qumi Q8 gehört zu den kleinsten Projektoren weltweit, die eine native 1080p Full HD (1.920 x 1.080) Auflösung mit einer Diagonale von 120 Zoll bzw. 3 m bieten. Mit seinen kompakten Abmessungen von 190 x 114 x 43 mm (BxTxH) und einem Gewicht von lediglich 621 g passt er in jede Tasche und lässt sich ohne Probleme auf die nächste Party oder den Konferenzraum nebenan transportieren. Das Kontrastverhältnis von 30.000:1 sorgt für gestochen scharfe Bilder. Die Helligkeit von 1.000 Lumen und der eingebaute 2 W Lautsprecher runden das perfekte audiovisuelle Erlebnis ab.



Vielfältige Anschluss- und Wiedergabemöglichkeiten



Benutzer haben die Wahl, sie können den Qumi Q8 via HDMI oder MHL verbinden, dank integriertem Wi-Fi lässt er sich mühelos ins WLAN einbinden. Zum einen werden so webbasierte Streaming-Dienste wie Netflix oder Youtube erst wirklich nutzbar, zum anderen lassen sich Inhalte von mobilen Geräten mühelos spiegeln. Weitere Möglichkeiten bieten das USB-Flash-Laufwerk oder der 4 GB Onboard-Speicher, so können Filme, Fotos oder Dateien gespeichert werden und benötigen zur Wiedergabe weder einen externen PC noch einen Blu-Ray-Player.



Die Bedienung des Qumi Q8 ist einfach und intuitiv dank der berührungsempfindlichen, beleuchteten Bedienelemente. Die automatische vertikale Trapezkorrektur in Kombination mit der manuellen horizontalen Keystone-Anpassung vereinfacht zudem die Einstellung.



?Mit dem Qumi Q8 ist es uns gelungen, auf die Anforderungen der Nutzer einzugehen, die einen tragbaren Projektor wünschen und großen Wert auf hervorragende Bildqualität legen. Der Qumi Q8 setzt neue Maßstäbe in der Portabilität gepaart mit der Zuverlässigkeit, Konnektivität und der Benutzerfreundlichkeit, die Vivitek auszeichnet?, so Nadja Zink, Regional Sales Manager EMEA bei Vivitek zur Einführung des Qumi Q8.





Preis und Verfügbarkeit:



Der Vivitek Qumi Q8 Pocket-Projektor ist ab November in den Farben Schwarz und Weiß lieferbar und kostet 999,00 Euro (inkl. MwSt.).



Weitere Informationen unter www.vivitek.de (http://www.vivitek.de).





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Vivitek:



Vivitek, ein Unternehmen der Delta Group, ist Hersteller einer umfangreichen Linie von audiovisuellen Präsentationsprodukten. Die Produktpalette in den Bereichen der digitalen Projektion und Präsentation verbindet neueste Innovationen und Technologien, um den Anforderungen in den Bereichen Education, Business, Home-Cinema und Großveranstaltungen gerecht zu werden.



Erfahren Sie mehr über Vivitek auf www.vivitek.eu.



Über Delta Group:



Die Delta Group wurde 1971 gegründet und ist weltweit führend in den Bereichen Energie- und Wärmemanagement. Das Unternehmensleitbild Bereitstellung innovativer, sauberer und energieeffizienter Lösungen für eine bessere Zukunft unterstreicht die Fokussierung auf wichtige Umweltprobleme wie den globalen Klimawandel. Als Anbieter energiesparender Lösungen mit den Kernkompetenzen in der Leistungselektronik und innovativer Forschung und Entwicklung umfasst die Delta Group die Geschäftsbereiche Leistungselektronik, Energiemanagement und Smart Green Life.



Die Delta Group unterhält weltweit Vertriebsbüros sowie Produktionsstätten und F+E-Zentren in Taiwan, China, USA, Europa, Thailand, Singapur, Japan, Indien, Mexiko, und Brasilien.



Während seiner ganzen Historie ist die Delta Group mit Preisen und Anerkennungen für ihre geschäftlichen Meilensteine, innovativen Technologien und ihrer sozialen Verantwortung ausgezeichnet worden. Delta ist seit 2011 das vierte Jahr in Folge im angesehenen Dow Jones Sustainability Index World (DJSI-World, Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes) notiert. Im Jahr 2014 erreichte Delta den höchsten A-Level des Climate Performance Leadership Index (CPLI) der Organisation Carbon Disclosure Project (CDP) und ist das einzige Unternehmen Großchinas, das unter den 2000 gelisteten Unternehmen im CPLI genannt wird.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.vivitekcorp.com und http://www.vivitek.de

